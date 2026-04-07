07 Nisan 2026 Salı
Kuraklıktan bereketli günlere: Çekmegöl yeniden doldu

Kuraklıktan bereketli günlere: Çekmegöl yeniden doldu

Sivas Hafik’te kuruyan Çekmegöl, yağışlar ve eriyen kar sularıyla yeniden doldu. Göçmen kuşlar geri dönerken, çamura dönen tarlalarda çiftçiler zorlu bir mücadele veriyor. Doğa canlanırken, tarım alanlarında emek yoğun mesai dikkat çekiyor.

Sivas’ın Hafik ilçesinde kuraklık nedeniyle bir süredir tamamen kuruyan Çekmegöl, bahar aylarıyla birlikte yeniden hayat buldu. İlçe merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafede yer alan göl, son dönemde etkili olan yoğun yağışlar ve eriyen kar sularının katkısıyla eski görünümüne kavuştu. Uzun süre sessizliğe bürünen bölge, suyun geri dönmesiyle birlikte yeniden canlanırken, doğal yaşam da hareketlendi.

Gölün yeniden dolmasıyla birlikte turna, sakarmeke ve ördek gibi göçmen kuşların bölgeye geri döndüğü gözlemlendi. Su yüzeyinde süzülen kuşların oluşturduğu görsel şölen, dron ile havadan görüntülendi.

Ortaya çıkan manzara, hem doğaseverler hem de fotoğraf tutkunları için dikkat çekici kareler sundu.

Ancak suyun geri dönüşü yalnızca doğal güzellikleri beraberinde getirmedi. Aynı zamanda bölgedeki çiftçiler için zorlu bir süreci de başlattı.

Yoğun yağışların ardından tarım arazilerinin balçık kıvamına gelmesi, modern tarım ekipmanlarının kullanımını neredeyse imkansız hale getirdi. Traktörlerin tarlalara girememesi nedeniyle üreticiler, gübreleme işlemlerini geleneksel yöntemlerle yapmak zorunda kaldı.

Bölgede üretim yapan çiftçilerden biri, gübre çuvallarını sırtına alarak çamura dönüşen tarlada yalın ayak ilerlemek zorunda kaldı. Bu anlar da dron ile kaydedilerek tarımsal mücadelenin zorluklarını gözler önüne serdi.

Çiftçilerin bu çabası, doğa koşulları karşısında verilen emeğin çarpıcı bir örneği oldu.

Öte yandan Kızılırmak havzasında yer alan ekili alanlar da yağışlardan olumlu etkilendi. Yeşeren tarlalar, baharın gelişiyle birlikte bölgeye ayrı bir canlılık kattı.

Yarhisar, Dışkapı, Durulmuş ve Tavşanlı çevresindeki arazilerde ise eriyen kar sularının oluşturduğu su birikintileri, küçük göletleri andıran görüntüler oluşturdu. Bu manzaralar, doğanın döngüsünü ve suyun hayat üzerindeki belirleyici rolünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Çekmegöl’ün yeniden suyla dolması, hem ekosistem hem de bölge halkı açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Doğal dengenin yeniden kurulmasıyla birlikte, önümüzdeki dönemde bölgedeki biyolojik çeşitliliğin daha da artması bekleniyor.

Kaynak: AA
