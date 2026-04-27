Gümüşören Barajı’nda geçen yıl kuraklık nedeniyle gün yüzüne çıkan eski yerleşim yerleri, bu yıl artan yağışlarla yeniden sular altında kaldı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde bulunan ve 2015 yılında hizmete açılan baraj, hem sulama hem enerji üretimi hem de balıkçılıkla bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Baraj, Develi Ovası’ndaki yaklaşık 57 bin hektarlık tarım arazisinin su ihtiyacını karşılıyor.

KURAKLIKTA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçen yıl aşırı kuraklık ve su tüketimi nedeniyle doluluk oranı yüzde 27’ye kadar gerileyen barajda, eski Yenice ve Çukuryurt köyleri ile Beşkardeşler ve Menengi mezraları gün yüzüne çıkmıştı.

Bölge sakinleri, yıllar sonra ortaya çıkan eski yerleşim yerlerinde sokaklarda yürüyüp okul, cami ve evleri yakından görme fırsatı bulmuştu.

YAĞIŞLAR SONRASI YENİDEN SUYA GÖMÜLDÜ

Bu yıl yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajın doluluk oranı yaklaşık yüzde 80’e ulaştı. Artan su seviyesiyle birlikte eski yerleşim yerleri yeniden sular altında kaldı.

Anadolu Ajansı’na konuşan Baraj ve HES İşletme Müdürü Cemalettin Yıldız, barajın 186 milyon metreküp su kapasitesine sahip olduğunu belirterek, doluluk oranının son 6-7 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını söyledi.

Yıldız, “Geçen yıl son 50 yılın en büyük kuraklık dönemini yaşadık. Bu yıl ise yağmur ve kar yağışları sayesinde doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. Haziranı bekliyorduk ama mayıs ortasında yüzde 100 seviyesine ulaşabiliriz” dedi.

“SU SEVİYESİ 1 KİLOMETRE YÜKSELDİ”

Yenice Mahallesi sakinlerinden Hasan Öztürk, geçen yıl köylerinde gezebildiklerini ancak şimdi her yerin yeniden su altında kaldığını belirtti.

Öztürk, “Eski köyümüzün içinde arabayla geziyorduk, şimdi hiçbir şey görünmüyor. Okulun sadece çatısı, caminin yarısı suyun üstünde. Su yaklaşık bir kilometre yükseldi” diye konuştu.

Bölge sakini Kerim Çalışkan ise hatıraları olmasına rağmen su seviyesinin yükselmesinden memnun olduklarını ifade ederek, “Kış güzel geçti, su arttı. Şimdi tekrar sular altında kaldı” dedi.

TARIM VE ENERJİ İÇİN UMUT OLDU

Uzmanlar, barajdaki doluluk oranının artmasının hem tarımsal sulama hem de enerji üretimi açısından olumlu olduğunu vurgularken, yağışların devam etmesi halinde bölgede su sıkıntısının önemli ölçüde azalması bekleniyor.