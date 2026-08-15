Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İtalya'nın başkenti Roma'da etkisini sürdüren aşırı sıcaklar ve uzun süren kuraklık, Tiber Nehri'nin su seviyesini önemli ölçüde düşürdü. Nehir yatağındaki çekilme, normal şartlarda tamamen su altında kalan tarihi bir yapının yeniden ortaya çıkmasına neden oldu.

Yetkililer, Tiber Nehri'nin debisinin saniyede 80 metreküpün altına düştüğünü, bu seviyenin yılın bu dönemi için normal değerlerin yaklaşık yarısına denk geldiğini açıkladı.

SU SEVİYESİ DÜŞÜNCE TARİHİ KALINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Roma Sivil Koruma Koordinatörü Giovanni Giganti, bölgede ciddi bir su krizi yaşandığını belirterek, kış aylarında görülen yağışların ardından uzun süren kuraklığın nehir seviyesinde keskin düşüşe yol açtığını ifade etti.

Su seviyesinin gerilemesiyle birlikte yaklaşık 2 bin yıllık Nero Köprüsü (Pons Neronianus) yeniden görünür hale geldi. Tarihi kaynaklara göre köprünün, MS 39 yılında İmparator Caligula döneminde inşa edildiği, daha sonra ise İmparator Nero'nun adıyla anılmaya başlandığı belirtiliyor.

SADECE KÖPRÜ DEĞİL, FARKLI EŞYALAR DA ORTAYA ÇIKTI

Vatikan yakınındaki Sant'Angelo Köprüsü'nden görülebilen tarihi kalıntılar, arkeologlara yapıyı yakından inceleme fırsatı sundu.

Öte yandan nehirdeki çekilme yalnızca antik köprüyü değil, elektrikli bisikletler, scooterlar, buzdolapları ve bir otomobili de gün yüzüne çıkardı. Nero Köprüsü, benzer bir kuraklık döneminin yaşandığı 2022 yılında da su yüzüne çıkmıştı.