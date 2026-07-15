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Kaynak: DHA

Edirne başta olmak üzere Trakya genelinde son iki yıldır etkili olan kuraklık, bu sezon yerini umut veren bir tabloya bıraktı. İklim değişikliği nedeniyle yaşanan yağışsız dönemler, önceki yıllarda buğday verimini düşürürken, bu yıl zamanında gelen yağışlar üreticiye nefes aldırdı.

Sonbaharda kuru toprağa ekim yapan çiftçiler, hasat döneminde bu kez beklediklerinin üzerinde verim aldı.

HASATTA SON VİRAJ: YÜZDE 95 TAMAMLANDI

Trakya Yağlı Tohumlar Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) Başkanı Şafak Kırbiç, bölgede buğday hasadının büyük ölçüde tamamlandığını belirtti:

“Buğday hasadı bölgemizde yaklaşık yüzde 90-95 seviyesine geldi. Önümüzdeki günlerde tamamen bitecektir. Edirne ve Trakya genelinde verimler oldukça iyi.”

VERİM BEKLENTİSİ: 500-550 KİLO BANDI

Bu yıl elde edilen verimlerin bölge ortalamasının üzerine çıktığını vurgulayan Kırbiç, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bazı parsellerde çok yüksek verimler alınsa da bunlar lokal kalıyor. Genel tabloya baktığımızda Trakya ortalamasının buğdayda 500-550 kilo bandında olacağını düşünüyoruz. Toprak yapısı ve yağış miktarına göre farklılıklar olabilir.”

YAĞIŞLAR NEHİRLERİ TAŞIRDI, BARAJLARI DOLDURDU

Geçtiğimiz ekim ayından mart ayına kadar bölgede metrekareye ortalama 450 kilogram yağış düştü. Bu süreçte Meriç ve Tunca nehirleri taşarken, baraj doluluk oranlarında da ciddi artış yaşandı.

Bu gelişmeler, tarımsal üretim için kritik öneme sahip su kaynaklarının yeniden güçlenmesini sağladı.

AYÇİÇEĞİNDE DE UMUT VAR

Yağışların yalnızca buğday değil, ayçiçeği üretimini de olumlu etkilemesi bekleniyor. Kırbiç, ayçiçeğinde geçen yıllara göre daha iyi bir sezon öngördüklerini belirterek şunları söyledi:

“Bu yıl ekim biraz gecikti ancak kış yağışlarının olumlu etkisi sürüyor. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar gelirse ayçiçeğinde de verimli bir sezon geçirebiliriz. Geçen yılın üzerinde bir üretim bekliyoruz.”

YAĞIŞA BAĞLI KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Uzmanlar, önümüzdeki dönemde gerçekleşecek yağışların hem ayçiçeği hem de genel tarımsal verim üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor. Üretici ise umutlu bir şekilde sezonun tamamlanmasını bekliyor.