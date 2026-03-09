Karacabey Longozu, nilüferleri, endemik bitkileri, Orta Asya kökenli yılkı atları, sulak alanlarda serinleyen mandaları, yerli ırk inekleri ve yaklaşık 300 kuş türünü barındıran eşsiz bir ekosistem olarak kurak geçen yazın ardından yeniden suyla doldu.

Marmara Denizi kıyısındaki Karacabey sahilinde çok çeşitli canlılara yuva olan Karacabey Longozu (su basar ormanları), son dönemdeki yoğun yağışlarla yeniden canlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün korumasındaki bu alan, pek çok kuş türü için önemli bir beslenme, dinlenme ve üreme bölgesi özelliği taşıyor.





Kumlu yolları, geniş sazlıkları, görkemli ağaçları, yer yer oluşan su birikintileri ve dalyan gölüyle dikkat çeken, avcılığın yasaklandığı longozda; yakın köylerin mandaları ile yerli ırk inekleri sulak alanlarda serinliyor.

Yaklaşık bir yüzyıl önce İzmir’den Bursa’ya göç eden Yörüklerin doğaya bıraktığı Orta Asya kökenli atlar da burada sürüler halinde dolaşarak soylarını devam ettiriyor.







Geçen yazki aşırı kuraklık yüzünden suyu iyice azalan ve doğal yaşamı olumsuz etkilenen longoz, bu kışki etkili yağışlarla yeniden suyla dolunca büyük sevinç yarattı.

"Burada biyoçeşitlilik çok yüksek" Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, geçen yıl olağanüstü bir kuraklık yaşandığını ifade etti.





Dindar, yağışların ardından ekosistemde toparlanma gözlendiğini ancak riskin tamamen ortadan kalkmadığını vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Longoz ormanları kendine has bir ekosistemi olan, nadir habitatlardan ve özel koruma altında olan bölgeler. Burada biyoçeşitlilik çok yüksek. Geçen yıl yaşadığımız olağanüstü kuraklık döneminde longoz ormanlarında su seviyesi 'yok' denecek kadar azalmıştı. Bu yağışlarla birlikte ekosistemde bir toparlanma potansiyeli gerçekleşti. Zaten longoz ormanlarının anlamına baktığımız zaman su basar ormanlar olarak tanımlıyoruz. Dolayısıyla hem yeraltı suyu seviyelerinin yükselmesi hem de yağışlarla, taşkın sularıyla birlikte yılın belirli dönemlerinde suyun yükseldiğini görmek mümkün. Dolayısıyla geçen seneki kırılganlığın hala devam ettiğini söylemek durumundayız."





Kuş türleri için önemli bir alan Longozun çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirten Dindar, kuşların belirli dönemlerde hem üremek hem dinlenmek amacıyla buradaki sulak alanı kullandığını anlattı.





Kurak dönemde kuşların longozu ziyaret etmediğini kaydeden Dindar: "Maalesef o kuşlar vatanından yerinden olmuş oluyor. Dolayısıyla sulak alan burada korunduğu vakit hem bu göçmen kuşların belirli dönemlerde yine aynı bölgeye gelerek burada hem üreme potansiyellerini gerçekleştirmesi hem de diğer biyoçeşitliliği sağlaması açısından kesinlikle önem arz ediyor." diye konuştu.





Su yönetiminin kritik önemine işaret eden Dindar, sözlerini şöyle tamamladı: "Longoz, pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kuraklığın olduğu dönemlerde maalesef buradaki kuş sayılarında da azalmalar ve üreme potansiyelinde düşmeler görünüyor. Dolayısıyla eğer kurak bir durum söz konusuysa maalesef kuş türünde de bir aksama söz konusu oluyor. Kuşların üremesinde düşme söz konusu oluyor. O nedenle de sulak alanların mevcudiyetinin devam etmesi, üreme potansiyelleri ve gelen kuş türünün miktarının azalmaması açısından da oldukça önemli."



