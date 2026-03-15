İklim bilimci Prof. Dr. Murat Türkeş, YENİÇAĞ'ın sorularını yanıtladı. Murat Türkeş, Türkiye’nin kuraklık riski yüksek bir ülke olduğunu vurguladı.

Mevcut iklim koşulları ve iklim değişikliği senaryolarının gelecekte uzun ve şiddetli kuraklıkları artıracağını söyledi.

KURAKLIK TÜRKİYE’NİN DOĞAL ÖZELLİĞİ

Prof. Dr. Türkeş, “Türkiye’nin yaklaşık yüzde 60-70’i yıllık su açığı olan, kurak ve yarı kurak alanlardan oluşuyor. Batı ve güneyde Akdeniz iklimi, uzun sıcak yaz mevsimiyle kuraklığı doğal kılıyor. Yağışlardaki yüksek değişkenlik de durumu daha kritik hale getiriyor” dedi.

Prof. Dr. Murat Türkeş

BİREYSEL ÖNLEMLER YETERLİ DEĞİL

Türkeş, su tasarrufunun önemli olduğunu ancak bireysel önlemlerin tek başına çözüm sunmadığını belirtti.

“Kuraklık yönetimi, su kaynakları yönetimiyle entegre edilerek stratejik bir planlama gerektiriyor” diye ekledi.

BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM ŞART

Bilim insanına göre tarımsal sulama, kent ve sanayide su kullanımı ile kayıp-kaçakların azaltılması, mevcut baraj ve göletlerin korunması, ekosistemlerin gözetilmesi hayati önemde.

Ayrıca yağmur suyu yönetimi ve alternatif su kaynaklarının oluşturulması, gelecekte daha şiddetli kuraklıkların etkisini azaltacak önlemler arasında bulunuyor.

POLİTİKA VE UYGULAMADA BOŞLUK VAR

Türkeş, “Bilimsel veriler ve deneyimlere rağmen uygulamada eksiklikler bulunuyor. Kuraklığı önlemeye yönelik politikaların etkin şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Aksi halde kısır bir döngü devam eder” dedi.