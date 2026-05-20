Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Geçtiğimiz yıl kuraklık alarmı verilen Almus Barajı'nda Meteorolojik değerlendirmeler sonucu taşkın uyarısı verildi. Barajdan çekilen son görüntüler tehlikenin boyutunu ortaya koydu.

SOKAK SOKAK ANONSLAR GEÇİLİYOR

Barajdan çekilen son görüntüde barajın had safhaya ulaştığı görüldü. güvenlik güçlerince taşkın riskine karşın "Can ve mal güvenliğiniz için ikametlerinizden tahliye olmanız önemle rica olunur" anonsu geçildi.

KAYMAKAMLIKTAN VATANDAŞA UYARI

Almus Kaymakamlığı gece saatlerinde taşma noktasına gelen baraj hakkında vatandaşları uyardı.

Almus Barajımızda su seviyesi kritik eşiklere ulaşmış olup taşmasına son 14 cm kalmıştır. Bu gece yarısından sonra sabaha karşı tam doluluğa ulaşması beklenmektedir.

VATANDAŞLAR ÖNLEM ALIYOR

Köy ve mahallelerde büyük bir panik hakim olurken, vatandaşların ve belediyenin işbirliğiyle alınan önlemler dikkat çekti. Vatandaşlar kazdıkları hendekler ve kum torbalarıyla oluşabilecek riske karşın önlem aldılar