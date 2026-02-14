Ekonomik baskılar kafe-restoran sektörünü derinden vurmayı sürdürüyor.

ABD’de hızla büyüyen kurabiye zinciri Taylor Chip, artan maliyetler ve düşen tüketici harcamaları nedeniyle finansal darboğaza girdi.

Şirket, Philadelphia bölgesindeki kafelerini tek tek kapattı. Chip, borçlarını yeniden yapılandırmak amacıyla iflas koruma başvurusunda bulundu

Bu süreçte marka, fiziksel mağazalarını küçültürken online satış ve mevcut lokasyonlarına odaklanmayı hedefliyor.

'BU SÜREÇ ÇOK DAHA ZOR OLUYOR'

Gıda sektörü danışmanlık firması Technomic’ten araştırma direktörü Kevin Schimpf, iflasların ardı ardına gelmesine “Restoranların tüketici tercihlerindeki değişimlere uyum sağlaması gerekiyor. Ancak yalnızca tek bir ürün satan işletmeler için bu süreç çok daha zor oluyor” yorumunda bulundu.

2018 yılında kurulan Taylor Chip, kısa sürede büyüyerek ABD’nin dikkat çeken kurabiye markaları haline gelmişti. Fakat özellikle Philadelphia’daki genişleme sürecinde yaşanan izin gecikmeleri ve yüksek yatırım maliyetleri şirketin finansal dengesini değiştirdi.

Şirket, Philadelphia’daki Rittenhouse ve Fishtown mağazalarını 2024 yılında açmış ancak bu lokasyonlar beklenen kazancı sağlayamadı.