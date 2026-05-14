Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık verilerine göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında (KKM) düşüş trendi devam etti. KKM bakiyesi geçen hafta 35 milyon lira azalarak 1 milyar 360 milyon liraya indi.

KREDİ HACMİ ARTIŞINI SÜRDÜRDÜ

Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 8 Mayıs haftasında 76 milyar 141 milyon lira artarak 25 trilyon 630 milyar 646 milyon liraya yükseldi. Bu artış, kredi genişlemesinin sürdüğünü gösterdi.

MEVDUATLARDA GERİLEME

Aynı dönemde bankacılık sektörünün toplam mevduatı, bankalar arası işlemler dahil 80 milyar 172 milyon lira azalarak 29 trilyon 88 milyar 93 milyon liraya düştü.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin toplam tutarı 11 milyar 634 milyon lira artarak 3 trilyon 231 milyar 552 milyon liraya çıktı. Bu tutarın:

773 milyar 586 milyon lirası konut,

44 milyar 649 milyon lirası taşıt,

2 trilyon 413 milyar 317 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.



KART BORÇLARINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 1,5 azalarak 3 trilyon 67 milyar 991 milyon liraya geriledi. Bunun 1 trilyon 167 milyar 301 milyon lirası taksitli, 1 trilyon 900 milyar 690 milyon lirası ise taksitsiz borçlardan oluştu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR ARTTI

Takipteki alacaklar 9 milyar 56 milyon lira artarak 712 milyar 658 milyon liraya yükseldi. Bu alacakların 537 milyar 625 milyon lirası için özel karşılık ayrıldı.

BANKALARIN ÖZ KAYNAKLARI YÜKSELDİ

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 430 milyon lira artışla 5 trilyon 548 milyar 398 milyon liraya çıktı.

GENEL GÖRÜNÜM: DENGELİ AMA TEMKİNLİ

Veriler, KKM’de çözülmenin sürdüğünü, kredi büyümesinin devam ettiğini ancak mevduat tarafında gerileme ve takipteki alacaklarda artışın sektör açısından yakından izlenmesi gerektiğini ortaya koydu.