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Kaynak: Spor Servisi

Konferans Ligi’nin ikinci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Finlandiya temsilcisi KuPS ile kozlarını paylaşacak. Avrupa serüvenine güçlü bir başlangıç yapmayı amaçlayan bordo-mavililer, sahadan üç puanla ayrılmayı hedefliyor.

KUPS-TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele Tammelan Stadyumu'nda oynanacak.

KUPS-TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma 15 Ekim Perşembe (bugün) TSİ 19.45'te başlayacak.

KUPS-TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Mücadelesi TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

KUPS-TRABZONSPOR MAÇI KİM YÖNETECEK?

Maltalı hakem Ishmael Barbara'nın düdük çalacak.

KUPS MUHTEMEL 11’LER

Kreidl, Savolainen, Magassa, Nuhu, Antwi, Gasc, Pennanen, Lutumba, Jery, Armah, Parzyszek.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11’LER

Onana, Pina, Samet, Mendy, Cenk, Bouchouari ,Melih, Saviolo, Muçi, Aral, Onuachu.

4 EKSİK

Trabzonspor’da KuPS karşılaşması öncesinde Nwaiwu ve Cabral, kırmızı kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Okay Yokuşlu ile genç kaleci Onuralp Çevikkan da kadroda yer alamayacak. Süper Lig’de yabancı oyuncu kontenjanı sebebiyle görev yapamayan Mendy ve Bouchouari ise Avrupa kupalarında forma giyme şansı bulabilecek.