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UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Trabzonspor Finlandiya'da sahaya çıkıyor.

Bordo Mavililer KuPS Kuopio ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Tammelan Stadı'nda TSİ 19:45'te başlayan maçta hakem Ishmael Barbara düdük çalıyor.

KUPS KUOPIO-TRABZONSPOR İLK 11'LER

KuPS Kuopio: Kreidl, Savolainen, Magassa, Nuhu, Antwi, Pennanen, Gasc, Jyry, Armah, Luyeye, Parzyszek.

Trabzonspor: Onana, Pina, Samet, Mendy, Cenk, Bouchouari, Ozan, Melih, Aral, Salah, Onuachu.

KUPS KUOPIO 1-3 TRABZONSPOR CANLI ANLATIM

1' Ishmael Barbara'nın ilk düdüğüyle KuPS Kuopio-Trabzonspor maçı başladı.

TRABZONSPOR ONUACHU'NUN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

3' Trabzonspor maça adeta golle başladı. Mohamed Salah'ın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Onuachu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

ARAL ŞİMŞİR'İN ŞUTUNDA İSABET YOK

9' Bouchoari'nin pasında ceza sahasıda topla buluşan Aral Şimşir çaprazdan çektiği şutta çerçeveyi tutturamadı.

TRABZONSPOR'DA ŞANSIZ SAKATLIK: ONUACHU OYUNDAN ÇIKTI

10' Trabzonspor'da golden sonra sakatlanan Onuachu kenara gelirken Dju oyuna dahil oldu.

TRABZONSPOR DURAN TOPTAN GOLE YAKLAŞTI

28' Trabzonspor duran toptan ikinci gole yaklaştı. Samet'in çıkardığı topa ön direkte dokanan Cenk Özkaçar kaleci Kreidl'ı geçemedi.

SALAH FARKI İKİYE ÇIKARDI

44' Aral Şimşir'in şutunda savunmadan seken top Salah'ın önünde kaldı. Salah klas bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

İLK YARI SONUCU: KUPS KUOPIO 0-2 TRABZONSPOR

TRABZONSPOR'DA DJU SKORU 3-0'A GETİRDİ

47' Trabzonspor ikinci yarıya da golle başladı. Pina'nın pasında Dju kale önünde gelişine vurdu. Kaleciden seken topu takip eden Dju ikinci şansı iyi değerlendirerek pozisyonu golle sonuçlandırdı.

KUPS KUOPIO KORNERDEN GOLÜ BULDU

54' Petteri Pennanen kornerden direkt kaleyi düşündü. Onana'nın üzerinden top ağlarla buluştu.

ONANA PENALTI VURUŞUNU KURTARDI

59' Ceza sahasında Samet Akaydın'ın eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Piotr Parzyszek'in penaltı vuruşunda Onana gole izin vermedi.

ONANA'DAN BİR KRİTİK KURTARIŞ DAHA

68' KuPS Kuopio kornerden tehlike yarattı. Engvall'ın kale önünde yaptığı kafa vuruşunu Onana harika bir refleksle kornere çeldi.

ARAL ÜST ÜSTE GOLE YAKLAŞTI

71' Sol çaprazdan topla birlikte ceza sahasına giren Aral Şimşir şutunda kaleci Kreidl'a takıldı. Devamında korneri kısa kullanan Trabzonspor'da Aral bir kez daha topla buluştu. Rakibinden sıyrılan milli yıldız kale önünde şutunda bu kez savunmaya takıldı.