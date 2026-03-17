Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci organizasyonunda son 16 turunda yarın ve 19 Mart Perşembe günü toplam 8 karşılaşma oynanacak.

Bu maçların sonuçlarına göre rakiplerini geçen ekipler, çeyrek final biletini alacak.
Avrupa Ligi finali ise 20 Mayıs’ta İstanbul’da, Beşiktaş Park’ta oynanacak.

Son 16 turu rövanşlarının TSİ programı ve ilk maç sonuçları ise şu şekilde sıralandı:

YARIN:

18.30 Braga (Portekiz) - Ferencvaros (Macaristan) (0-2)

19 MART PERŞEMBE:

20.45 Freiburg (Almanya) - Genk (Belçika) (0-1)

20.45 Olimpik Lyon (Fransa) - Celta Vigo (İspanya) (1-1)

20.45 Midtjylland (Danimarka) - Nottingham Forest (İngiltere) (1-0)

23.00 Real Betis (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan) (0-1)

23.00 Porto (Portekiz) - Stuttgart (Almanya) (2-1)

23.00 Roma (İtalya) - Bologna (İtalya) (1-1)

23.00 Aston Villa (İngiltere) - Lille (Fransa) (1-0)

