Dijital oyun ekosisteminde bir devir daha kapanıyor ve PlayStation kullanıcılarının yakından tanıdığı birçok yapımın çevrim içi maceraları son buluyor. Temmuz ve Ağustos 2026 tarihleri arasında, PS4 ve PS5 platformlarında yer alan toplam 10 farklı oyunun sunucuları kalıcı olarak kapatılacak. Bu süreçle birlikte, ilgili oyunlar dijital mağazalardan da tamamen kaldırılacak ve yeni oyuncular tarafından satın alınamayacak. Özellikle bu yapımlarda eksik başarımlarını tamamlamak veya platin kupa kazanmak isteyen oyuncular için zaman daralıyor.

FİŞİ ÇEKİLECEK OYUNLAR VE KRİTİK TARİHLER

Sunucu kapatma takviminde özellikle spor ve yarış simülasyonu türündeki popüler yapımlar dikkat çekiyor. Süreç, 8 Temmuz tarihinde DiRT Rally 2.0 (PS4) ile başlayacak ve ardından 13 Temmuz’da Madden NFL 23 (PS5, PS4) ile devam edecek.

Listede yer alan diğer oyunların kapanış takvimi ise şu şekilde netleşti:

20 Temmuz: New World: Aeternum (PS5) oyun içi mağazası kapanıyor.

30 Temmuz: Let It Die (PS4) çevrim içi erişimi sonlandırılıyor.

13 Ağustos: Tearaway (PS4, PS Vita) için sunucu desteği bitiyor.

20 Ağustos: NBA 2K Playgrounds 2 (PS4) ve WWE 2K Battlegrounds (PS4) çevrim içi özelliklerini yitiriyor.

31 Ağustos: NHL 22 (PS5, PS4) ve NHL 23 (PS5, PS4) sunucuları tamamen kapatılıyor.

SADAKAT PROGRAMI PS STARS İÇİN DE YOLUN SONU

PlayStation dünyasındaki kapatma kararları sadece oyunlarla sınırlı kalmıyor. Sony'nin popüler sadakat ve ödül programı olan PS Stars da bu süreçte sonlandırılan servisler arasında yer alıyor.

31 Temmuz tarihinde tamamen sona ereceği duyurulan program kapsamında kullanıcıların dikkat etmesi gereken önemli bir detay bulunuyor. Oyuncuların bugüne kadar biriktirdiği ancak henüz harcamadığı tüm ödül puanları, bu tarihten itibaren sistemden tamamen silinecek.

ÇEVRİM İÇİ OYUNLARIN ARŞİVLENMESİ ZORLAŞIYOR

Dijital oyunların mağazalardan kaldırılması ve sunucuların kalıcı olarak kapatılması, özellikle çevrim içi odaklı oyunları tercih eden oyuncuları arşivleme konusunda zor durumda bırakıyor. Bu tür kararlar alındığında, oyunların tek oyunculu modları bulunsa dahi internet gerektiren birçok ana fonksiyona ve çok oyunculu modlara erişim tamamen kısıtlanmış oluyor. Sektördeki bu dönüşüm karşısında, platin kupa avcılarının ve koleksiyonerlerin belirtilen tarihlerden önce hamlelerini yapması kritik önem taşıyor.