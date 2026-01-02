A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Stefan Kuntz, ailevi sebeplerden dolayı Hamburg'daki sportif direktörlük görevinden ayrıldı.

HAMBURG: 'STEFAN KUNTZ AİLEVİ NEDENLERLE AYRILDI'

Bundesliga ekibinden yapılan açıklamada "63 yaşındaki Kuntz, ailevi nedenlerle kulübün denetleme kurulundan sözleşmesinin 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere derhal feshedilmesini istemişti. Denetleme kurulu da bu talebi kabul etti." denildi.

STEFAN KUNTZ: 'BAZEN FUTBOLDAN DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER VARDIR'

Kuntz ise sosyal medya hesabından yaptığı veda paylaşımında, "Bazen futboldan daha önemli şeyler vardır. Benim için de durum şu anda böyle. Bu konuda daha fazla bir şey söylemek istemiyorum ve bunun saygı duyulmasını rica ediyorum. HSV'ye harika bir buçuk yıl için teşekkür ediyorum. Takımlara ve tüm ofis çalışanlarına gelecek için en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hamburg'daki görevine Mayıs 2024'te başlayan Kuntz, 2021-2023 yıllarında A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırmıştı.

Bundesliga'da oynadığı 15 maçta 16 puan toplayan Hamburg, 13. sırada yer alıyor.