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Kaynak: AA

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, İsrail ordusu 3 askeri araçla Sayda köyüne baskın düzenledi.

Köy girişinde kontrol noktası kuran İsrail askerleri, araçları durdurarak geçişlere izin vermedi. Uygulama nedeniyle bölgedeki trafik yaklaşık 1,5 saat aksadı.

İsrail ordusu daha sonra bölgeden çekildi.

İsrail güçleri gece saatlerinde de Kuneytra kırsalındaki Rafid köyünde bazı evlere baskın düzenleyerek arama yapmıştı.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024'ten bu yana, 1974’te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneytra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.