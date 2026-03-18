Ortadoğu ve Anadolu mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biri olan künefe, peynirin uzayan dokusu ve kadayıfın çıtırlığıyla sofraları süslüyor. İşte tam kıvamında bir künefe hazırlamanın altın kuralları.

Künefe, özellikle Hatay yöresiyle özdeşleşmiş olan, tel kadayıfın özel bir peynirle buluşup tereyağında kızartılmasıyla hazırlanan eşsiz bir tatlıdır. Tarihi çok eskilere dayanan bu lezzet, sıcak servis edilmesi ve içindeki peynirin akışkan formunu korumasıyla diğer şerbetli tatlılardan ayrılır. Kadayıfın altın sarısı rengi ve şerbetin damaklarda bıraktığı tat, künefeyi Türk mutfağının vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir.

4 KİŞİLİK İDEAL KÜNEFE İÇİN MALZEME LİSTESİ

Evde dört kişiye yetecek kadar lezzetli bir künefe hazırlamak için malzemelerin taze ve kaliteli olması büyük önem taşır. Gereken malzemeler şunlardır:

250 gram taze tel kadayıf

150 gram tuzsuz künefe peyniri veya bulamazsanız taze dil peyniri

100 gram kaliteli tereyağı

1 yemek kaşığı pekmez

ŞERBETİN HAZIRLANIŞI VE PÜF NOKTALARI

Künefenin en kritik noktalarından biri şerbetidir. Şerbetin ne çok akışkan ne de çok koyu olması gerekir. 4 kişilik bir tarif için 2 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı suyu bir tencereye alarak kaynatmaya başlayın. Karışım kaynamaya başladıktan sonra içine birkaç damla limon suyu ilave edin. Yaklaşık 15 dakika kısık ateşte kaynattıktan sonra şerbeti ocaktan alın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Unutulmamalıdır ki, çıtırlığın korunması için şerbet soğuk, künefe ise fırından veya ocaktan çıktığı haliyle çok sıcak olmalıdır.

KIVAMINDA VE ÇITIR ÇITIR KIZARTMA TEKNİKLERİ

Künefenin o meşhur çıtırlığına ulaşmak için kızartma aşamasında sabırlı olmanız gerekir. İlk olarak oda sıcaklığındaki tereyağını pekmezle karıştırarak künefe tepsinizin tabanına iyice sürün. Pekmez, kadayıfın o iştah kabartan nar gibi kızarmış görüntüsünü sağlar. Tel kadayıfları elinizle iyice didikleyerek küçültün ve bir miktar eritilmiş yağla harmanlayın. Kadayıfın yarısını tepsiye yayın ve bir bardak altı yardımıyla üzerine iyice bastırarak sıkıştırın.

Arasına dilimlenmiş peynirleri her yere eşit gelecek şekilde dizin. Kalan kadayıfı da üzerine ekleyip tekrar kuvvetlice bastırın. Künefeyi ocak üzerinde, kısık ateşte ve tepsiyi sürekli çevirerek pişirmek en iyi sonucu verir. Alt taraf tamamen kızardığında bir tabak yardımıyla ters çevirip diğer tarafı da aynı şekilde pişirin.