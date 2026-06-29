Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyerek üst kata da sıçrayan yangında 3 itfaiye eri dumandan etkilenirken, dairede bulunan 4 kedi kurtarılamadı.

Yangın, akşam saatlerinde Çarşı Mahallesi 1302 Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen yangın, rüzgarın etkisiyle apartmanın üst katına da yayıldı. Ekiplerin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmasının ardından alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

3 İTFAİYE ERİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 3 itfaiye eri, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan itfaiye personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

4 KEDİ KURTARILAMADI

Yangının çıktığı dairede mahsur kalan 4 kedinin dumandan zehirlenerek öldüğü belirlendi. Olay sırasında görevli bir polis memuru, kedilerden birini hayata döndürmek için kalp masajı ve suni teneffüs uyguladı ancak tüm çabalara rağmen kedi kurtarılamadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, kundaklama iddiası da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.