Mısır’ın Kına vilayetinde yürütülen arkeolojik kazılarda, kumların altında kalan bir yerleşim şehrinin kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı.

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi tarafından yapılan açıklamada, 18. yüzyıla ait kerpiç yapılı bir yerleşim alanının önemli bölümlerine ulaşıldığı, kazılar sırasında daha eski bir döneme ait mezarlık kalıntılarının da bulunduğu belirtildi.

Şeyh el-Arab Hemmam Kalesi yakınındaki kazılarda ortaya çıkarılan yapılar arasında evler, hizmet alanları ve küçük bir sanayi bölümüne ait izler tespit edildi. İlk incelemelerde bazı yapıların kerpiç kubbelerle kapatıldığı, çatılarda ise hurma ağacı gövdelerinin kullanıldığı belirlendi.

Kazı çalışmaları sırasında bronz sikkeler, seramik parçaları, süs eşyaları ve günlük yaşamı yansıtan çeşitli buluntular da ortaya çıkarıldı.

Araştırmacılar, yapılan jeofizik taramalar sonucunda yerleşim alanının altında Bizans dönemine ait bir Kıpti mezarlığının bulunduğunu tespit etti. Mezarlıkta kireçtaşından yapılmış bir lahit kapağına da rastlandı.

Uzmanlar, keşfin Yukarı Mısır’daki yerleşim tarihini anlamak açısından önemli olduğunu belirtti. Çalışmaların devam ettiği ve bölgenin ilerleyen dönemde arkeolojik turizme kazandırılmasının planlandığı bildirildi.