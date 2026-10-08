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Avustralya'nın Batı Avustralya eyaletindeki Wedge Island sahilinde yürüyüş yapan Tonya Illman tarafından kumların arasında fark edilen tarihi bir cam şişe, dünya çapında ses getiren bilimsel bir keşfe imza attı. İlk bakışta sıradan bir dekoratif obje sanılarak eve götürülen şişenin içinden, rulo yapılarak sicimle bağlanmış 1886 tarihli ıslak bir kâğıt parçası çıkarıldı.

Okyanus akıntılarının yönünü ve hızını haritalandırmak amacıyla 19. yüzyılda yürütülen küresel bir bilimsel araştırmanın parçası olduğu anlaşılan şişe, denize bırakılmasından tam 132 yıl sonra karaya ulaşarak "dünyanın en eski şişe mesajı" ünvanıyla Guinness Dünya Rekorları'na girdi.

ŞİŞENİN İÇİNDEN 1886 TARİHLİ ALMANCA NOT ÇIKTI

Kumların arasından çıkarılan ve kurutularak dikkatle açılan belgenin üzerinde Almanca el yazısıyla doldurulmuş matbu bir form yer alıyordu. Formda, şişenin 12 Haziran 1886 tarihinde Cardiff'ten Makassar'a seyreden Paula adlı Alman yelkenli gemisinden Hint Okyanusu'na bırakıldığı bilgisi ve kesin coğrafi koordinatları yer alıyordu. Ayrıca notta, şişeyi bulan kişiden bulunma tarihi ve yerini ekleyerek belgeyi Hamburg'daki Alman Deniz Gözlemevi'ne veya en yakın Alman konsolosluğuna ulaştırması rica ediliyordu.

OKYANUS AKINTILARINI HARİTALANDIRMAK İÇİN BİNLERCE ŞİŞE BIRAKILDI

Yapılan araştırmalar, bu olayın münferit bir mesajlaşma değil, Alman Deniz Gözlemevi tarafından 1864 ile 1933 yılları arasında yürütülen 69 yıllık devasa bir okyanus bilimi (oseanografi) deneyinin parçası olduğunu kanıtladı. Deney boyunca Alman gemilerinden okyanuslara binlerce özel şişe atılmış; bu şişelerin ulaştığı kıyılar üzerinden dönemin deniz ticaret rotaları ve akıntı akışları taranmıştı.

GERÇEKLİĞİ SEYİR DEFTERİ VE ARŞİVLERLE DOĞRULANDI

Mesajın orijinalliğini teyit etmek amacıyla Batı Avustralya Müzesi, Almanya ve Hollanda'daki resmi kurumlarla iletişime geçti. Alman arşivlerinde yapılan araştırmalarda, Paula gemisinin Kaptan O. Diekmann tarafından tutulan orijinal meteoroloji günlüğü ve seyir defteri bulundu. Kaptanın 12 Haziran 1886 tarihli seyir defteri kaydında, tam da şişedeki koordinatlarda denize bir şişe bırakıldığı bilgisinin yer alması bulguyu kesin olarak doğruladı.

Uzmanlar, 7 mm ağız genişliğine sahip kalın Hollanda yapımı gin şişesinin tıpası düştükten sonra su almadığını, kısa sürede kumların altına gömülerek 132 yıl boyunca korunduğunu ve güçlü bir fırtınayla tekrar yüzeye çıktığını değerlendiriyor. Tarihi şişe ve mesaj, sergilenmek üzere Fremantle'daki Batı Avustralya Denizcilik Müzesi'ne teslim edildi.