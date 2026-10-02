Çerkezköy'de sanal medyada 'Türk bayrağı çöpe atıldı' paylaşımı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çalışmada, bayrakları çöp konteynerine atan kişinin ilçede el arabası ile atık toplayan Y.T. olduğu tespit edildi.

Kumpasın mimarı kendisi çıktı: "Vatan hainleri atmış" dedi - Resim : 1

Y.T.’nin çöpteki bayrakları cep telefonu kamerası ile çekip, sanal medyada paylaştığı ve basın kuruluşlarına gönderdiği belirlendi. Y.T.'nin, “Rezillik, vatan hainleri bir sürü bayrak atmışlar” diyerek çöpteki bayrağı görüntüleyip paylaştığı tespit edildi.

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Kumpasın mimarı kendisi çıktı: "Vatan hainleri atmış" dedi - Resim : 3

Polis tarafından gözaltına alınan Y.T.’nin, 'Kasten yaralama' ve 'Narkotik madde kullanımı' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' ve 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlarından adliyeye sevk edilen Y.T., görüntü alan gazetecilere, "Niye çekiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Kumpasın mimarı kendisi çıktı: "Vatan hainleri atmış" dedi - Resim : 4

Kumpasın mimarı kendisi çıktı: "Vatan hainleri atmış" dedi - Resim : 5