Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kamuoyunda “kumpas davaları” olarak bilinen Ergenekon ve Balyoz soruşturma ve davaların merkezindeki firari savcılar Zekeriya Öz, Cihan Kansız ve Mehmet Yüzgeç hakkında zamanaşımı gerekçesiyle verilen “son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı” kararı kaldırıldı. Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 10 Temmuz 2026 tarihli kesin kararıyla önceki kararı kaldırarak dosyanın yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, itirazında söz konusu eylemlerin münferit adli hata olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti. Eylemlerin Anayasa’yı ihlal suçunun icrai hareketleri ile zamanaşımına tabi olmayan işkence suçu kapsamında ele alınması gerektiği kaydedildi. Başsavcılığın itirazının kabul edilmesiyle birlikte daha önce verilen “son soruşturmanın açılmasına yer olmadığı” kararı kaldırılmış oldu.

HSK'nın değerlendirmesinde, Ergenekon dosyasında görev yapan bazı yargı mensuplarının daha sonra Balyoz, MİT ve 17-25 Aralık gibi kumpaslarda da yer aldığı ve bu kapsamda zaten meslekten ihraç edildikleri belirtildi.

DOSYANIN DEĞERLENDİRMESİ YENİDEN YAPILACAK

Dosyanın bundan sonraki değerlendirmesi yeniden Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda “kumpas davaları” olarak bilinen Ergenekon, Balyoz gibi soruşturma ve davaların merkezindeki firari savcılar Zekeriya Öz, Cihan Kansız ve Mehmet Yüzgeç hakkında yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üç savcının yargılandığı dosyalarda zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle davaların düşürülmesini talep etmişti.

2000'li yıllarda Türkiye'de kamuoyunu derinden sarsan, dönemin askeri bürokrasisini, siyasetçilerini, gazetecilerini, akademisyenlerini ve sivil toplum figürlerini hedef alan Ergenekon davası süreci yaşandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE UZUN SÜRELİ HAPİS CEZALARI...

Yargılamalar boyunca hazırlanan iddianamelerle Danıştay Saldırısı, Cumhuriyet Gazetesi'ne molotofkokteyli atılması gibi olaylar ana davayla birleştirildi. Aralarında eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, emekli generaller (Veli Küçük, Hasan Iğsız vb.), gazeteciler, akademisyenler ve siyasetçilerin yer aldığı yüzlerce kişi gözaltına alındı ve yargılandı. Sanıklara ağırlaştırılmış müebbet ve uzun süreli hapis cezaları verdi.

2013 sonrasında yaşanan siyasi ve yargısal gelişmelerin ardından, Yargıtay 16. Ceza Dairesi 2016 yılında yerel mahkemenin kararını usul ve esas yönünden bozdu. Yargıtay, "Ergenekon terör örgütü" adlı yapıcılığın somut delillerle kanıtlanamadığına hükmetmişti.

BALYOZ DAVASI SÜRECİ

Ardından, 2003 yılında İstanbul 1. Ordu Komutanlığı'nda düzenlendiği iddia edilen bir askeri darbe planı seminerine dayandırılan, Türkiye'nin en büyük yargı süreçlerinden biri olan Balyoz Davası süreci yaşandı.

Süreç, Ocak 2010'da bir gazetede yayımlanan haberler ve beraberinde savcılığa teslim edilen dijital veriler (CD'ler, flash bellekler) ile başladı. Belgelerde "Balyoz", "Sakal", "Çarşaf" ve "Oto" gibi adı geçen darbe planlarıyla, dönemin hükümetini devirmek amacıyla camilerin bombalanması ve bir savaş uçağının düşürülmesi gibi provokatif eylemlerin planlandığı öne sürüldü.

Çok sayıda muvazzaf ve emekli amiral, general ve subayın (Çetin Doğan, Özden Örnek, Engin Alan vb.) bulunduğu yüzlerce asker yargılandı. 2012 yılında sonuçlanan davada mahkeme, aralarında eski kuvvet komutanlarının da bulunduğu yüzlerce sanığa ağır hapis cezaları verdi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 2013 yılında sanıkların çoğunun cezasını onadı. Ancak sürecin seyrini değiştiren gelişme, 2014 yılında Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) sanıkların "hak ihlali" başvurusunu kabul etmesi oldu. AYM, dijital delillerin güvenilirliği ve sanıkların savunma haklarının kısıtlandığı gerekçeleriyle hak ihlali kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda yeniden görülen davada Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 2015 yılında sanıkların tümünden beraatine hükmetti. Kararda, Balyoz darbe planı iddianamesine dayanak teşkil eden dijital belgelerin sahte olarak üretildiği ve gerçeği yansıtmadığı tescillendi.