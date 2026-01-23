Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarıda bulunduğu iller arasında yer alan Antalya’da sağanak yağış etkili oldu. Özellikle Kumluca ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağış, öğleden sonra şiddetini artırarak su baskınlarına yol açtı. Karşıyaka, Kum, Göksu, Beykonak ve Mavikent mahallelerinde çok sayıda sera ve portakal bahçesi sular altında kalırken, seralarda çalışan tarım işçilerinin evlerini de su bastı.

Bölgede incelemelerde bulunan Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş ile Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, hasar tespit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.

Şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri bazı araçların yolda kalmasına neden oldu. AFAD ekipleri, aracıyla mahsur kalan Halit Özdamar’ı bot yardımıyla kurtardı. Özdamar, “Yolda kaldık, aracı kenara çekmek zorunda kaldım. AFAD ekipleri gelip bizi kurtardı” diyerek ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan Kemer ilçesine bağlı Çamyuva Mahallesi’nde de yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2’si yatalak kadın, 1 bebek, 4 çocuk ve 5 yaşlı olmak üzere toplam 12 vatandaş, jandarma ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla güvenli alanlara tahliye edildi. Yağışın ardından bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.