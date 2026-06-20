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Kaynak: İHA

Elazığ’da bir tavuk kümesinde hayvanların dostluğunu gözler önüne seren ilginç bir olay yaşandı. Kümese giren küçük bir kedi yavrusu, kuluçkada yatan anne tavuğun yanına gitti. Anne tavuğun, yavru kediyi yabancılamayarak korumacı bir tavırla kanatlarının altına alması çevredekilerin dikkatini çekti.

İki farklı hayvan türünün sergilediği bu sıcak ve sıra dışı birliktelik, çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Anne tavuğun kanatları altında adeta bir civciv gibi sığınan yavru kedinin görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medya platformlarında kısa sürede yoğun ilgi ve beğeni topladı.