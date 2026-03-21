TFF 1. Lig’de küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Serik Spor, sahasında Sakaryaspor’u konuk etti.

Serik İsmail Oğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, ikinci yarının son anlarında bulduğu gollerle 2-0 kazandı.

Serik Spor’un gollerini J. Topalli (88. dk penaltıdan) ve Gökhan Altıparmak (90+9. dk) kaydetti.

Akdeniz ekibi bu galibiyetle puanını 35’e yükselterek Sakaryaspor’un önüne geçti. Deplasman ekibi ise 32 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Serik Spor, bir sonraki maçta direkt rakibi Sarıyer ile karşı karşıya gelecek; bu mücadele de küme düşme hattını yakından ilgilendiriyor.

Sakaryaspor ise İstanbulspor’u sahasında ağırlayacak.