Uzmanlara göre benzer özelliklere sahip bazı eski paralar hâlâ insanların evlerinde, çekmecelerinde ya da kumbaralarında bulunuyor olabilir. Bu nedenle koleksiyoncular ve meraklılar eski bozuk paralarını yeniden incelemeye başladı.
Kumbarasındaki bozuk para sayesinde milyoner oldu: Dünyada sadece 20 tane kaldı
Yıllardır fark edilmeden bir kavanozun içinde bekleyen sıradan görünen bir bozuk para, herkesi şaşkına çevirdi. İlk bakışta diğerlerinden hiçbir farkı yok gibi duran bu küçük metal parçası, açık artırmada dudak uçuklatan bir rakama satılarak koleksiyon dünyasını yeniden hareketlendirdi.Kaynak: Dış Haberler Servisi
Peki bu madeni parayı diğerlerinden ayıran özellik ne? Neden yalnızca birkaç gram ağırlığındaki bir para milyonlarca lira değerine ulaştı? Cevabı ise yıllar önce yaşanan dikkat çekici bir üretim hatasında saklı.
TARİHİ HATANIN BEDELİ SERVET OLDU
Söz konusu para, 1943 yılında basılan Lincoln Wheat Cent olarak bilinen özel bir ABD senti. İkinci Dünya Savaşı sırasında bakırın savaş sanayisinde kullanılmasına öncelik verilmesi nedeniyle ABD Darphanesi sent üretiminde çinko kaplamalı çeliğe geçti. Ancak üretim sırasında makinelerde unutulan bronz plakalar nedeniyle çok az sayıda bronz 1943 senti yanlışlıkla basıldı.
DÜNYADA SADECE BİRKAÇ TANE VAR
Normal şartlarda dolaşıma çıkmaması gereken bu hatalı paraların günümüzde yalnızca yaklaşık 20 adet bulunduğu tahmin ediliyor. İşte bu olağanüstü nadirlik, koleksiyoncuların ilgisini zirveye taşıdı. Yıllarca bir kavanozda saklanan örneklerden biri ise açık artırmada tam 840 bin dolara alıcı bularak büyük ses getirdi.
ELİNİZDEKİ PARA DEĞERLİ OLABİLİR
Uzmanlar, 1943 tarihli senti bulunanların öncelikle mıknatıs testi yapmasını öneriyor. Çelikten üretilen standart paralar mıknatısa yapışırken, bronz olan nadir versiyonlar mıknatıstan etkilenmiyor. Ayrıca gümüşi gri yerine bakır, kızıl veya kahverengi tonlarına sahip olması da önemli bir ipucu olarak görülüyor.
Paranın ağırlığı da değerini belirleyen unsurlar arasında yer alıyor. Gerçek bronz 1943 senti yaklaşık 3,11 gram gelirken, çelik versiyonlar ortalama 2,7 gram ağırlığında oluyor. Bunun yanında tarihte yer alan "3" rakamının şekli de sahte ve orijinal paraları ayırt etmede dikkatle inceleniyor.
UZMAN ONAYI OLMADAN KARAR VERMEYİN
Uzmanlar, tüm bu işaretler bulunsa bile kesin sonuca yalnızca profesyonel ekspertiz incelemesiyle ulaşılabileceğini vurguluyor. Çünkü piyasada, 1948 tarihli paraların üzerinde oynama yapılarak 1943 gibi gösterilen çok sayıda sahte örnek bulunuyor. Bu nedenle elinizdeki eski bir bozuk para, doğru inceleme sonrası beklenmedik bir servetin kapısını aralayabilir.