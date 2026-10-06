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"Kumarhaneler Kralı" olarak tanınan Sudi Özkan’ın vefatının ardından 16 ülkeye yayılan dev imparatorluğun akıbeti netleşti. Ölümünden bir yıl önce sessiz sedasız harekete geçen Özkan’ın, Bulgaristan ve Batum dışındaki tüm servetini vakfa aktardığı, yönetimini ise çocukları yerine emektar çalışanlarına devrettiği ortaya çıktı. Ailenin sabaha kadar süren gizemli toplantıda öğrendiği kararın ayrıntılarına ulaşıldı.

Türkiye'nin ve dünyanın farklı noktalarında otel ile casino işletmeciliği yapan "Princess" zincirinin kurucusu Sudi Özkan’ın vefatı, arkasında devasa bir finansal imparatorluk ve ailesini sarsan bir karar bıraktı. Özkan’ın ölümünün ardından gözler iki farklı evliliğinden olan altı çocuğuna çevrilmişken, merhum iş insanının vefatından yaklaşık bir yıl önce servetinin geleceğini garanti altına alacak sıra dışı bir hukuki hamleye imza attığı anlaşıldı.

SABAHA KADAR SÜREN KUMBURGAZ TOPLANTISI

Sudi Özkan'ın hayattayken hazırlattığı miras planının detayları, ölümünün hemen ardından İsviçre'den Türkiye'ye gelen Türk asıllı bir avukat tarafından aileye tebliğ edildi. Kumburgaz’da gerçekleşen ve aile fertlerinin neredeyse tamamının katıldığı kritik görüşme, dün akşam saatlerinde başlayıp sabaha kadar sürdü. Masa başında beklediklerinden bambaşka bir tabloyla karşılaşan aile üyeleri, dev servetin yönetiminden tamamen el çektirildiklerini bu maraton toplantıda öğrendi.

ŞİRKETLER VAKFA, YÖNETİM İKİ EMEKTAR ÇALIŞANA

Özkan’ın kurduğu sistemin ayrıntılarına göre; merhum iş insanı şirketlerini ve mülklerini geçen yıl hayata geçirdiği özel bir vakfın çatısı altında topladı. Aileyi asıl şaşkınlığa uğratan gelişme ise yönetim yetkilerinde yaşandı. Altı çocuğundan hiçbirine yönetimde yer vermeyen Sudi Özkan; vakfın idaresini İsviçre vatandaşı Türk avukat ile uzun yıllardır yanında mesai harcayan Mehmet Özmen ve Turhan isimli iki çalışanına emanet etti.

BULGARİSTAN VE BATUM İSTİSNASI

Sudi Özkan’ın mal varlığını vakıf çatısı altında birleştirirken sadece iki bölgeyi bu yapının dışında tuttuğu belirlendi. Bulgaristan ve Batum’da bulunan otel ile casino işletmeleri vakıf mülkiyetine dahil edilmeyerek kapsam dışı bırakıldı.

"BABAM YAPTI YAPACAĞINI!"

Kumburgaz’daki toplantıda yaşanan şaşkınlık, ailenin beklentilerinin tamamen boşa çıkmasıyla katlandı. Babalarının ölümünden sonra klasik bir miras paylaşımı beklerken sıra dışı bir vakıf modeliyle karşılaşan büyük oğul Anibal Enis Özkan’ın, duydukları karşısında çaresizliğini "Babam yaptı yapacağını..." sözleriyle dile getirdiği öğrenildi.