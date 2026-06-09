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Altınörs bakanlık tarafından merkeze alındı. Bakanlığın konuyu incelemesinin ardından Altınörs’ün yerine, en son 2025 yılında Tiflis Büyükelçilik Müsteşarı olarak görev yapan Banu Terzioğlu atandı.

BANU TERZİOĞLU GÖREVE BAŞLADI

Batum Başkonsolosluğu görevine getirilen 46 yaşındaki Banu Terzioğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki kariyerine 2005 yılında başlayan Terzioğlu; Protokol Genel Müdür Yardımcılığı, Güney Asya Genel Müdür Yardımcılığı ve Avrupa Birliği (AB) Genel Sekreterliği bünyesinde farklı görevlerde bulundu. 2016-2019 yılları arasında Bakan Danışmanlığı görevini yürüten Terzioğlu, 2019 yılında Almanya’nın Karlsruhe kentine Başkonsolos olarak atandı.

Öte yandan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da geçtiğimiz günlerde yeni Batum Başkonsolosu Banu Terzioğlu’nu ziyaret ederek kendisine başarı dileklerini iletti.