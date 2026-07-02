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Musul Başkonsolosluğu'nda ataşe yardımcısı olarak görev yapan Ö.Y, konsolosluğun kasasındaki 180 bin doları çaldı. Bu parayla sanal bahis oynayan Ö.Y, parayı kaybetti. Kasadaki açığı kapatamayacağını anlayınca kasa anahtarını da yanına alarak izne ayrıldı.

21 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İzin dönemini de çeşitli gerekçelerle uzatan Ö.Y’den, izin dönüşü kasayı açması istenince konsolosluk hasılatı ve özel ödeneklerin tutulduğu kasada yalnızca 10 bin dolar kaldığı anlaşıldı. Tespit üzerine hakkında önce idari soruşturma başlatılan Ö.Y, kumar bağımlılığı olduğunu belirterek kasadaki parayı sanal bahiste kaybettiğini kabul etti. Disiplin soruşturması kapsamında açığa alınan Ö.Y, Dışişleri Bakanlığı’nın şikayeti üzerine gözaltına alınarak tutuklandı. Soruşturmayı tamamlayan Ankara Başsavcılığı, Ö.Y hakkında “zincirleme şekilde zimmet” suçu işlediği iddiasıyla 21 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

AÇIK BÜYÜYÜNCE ANAHTARI YANINA ALIP İZNE ÇIKTI

T24’ten Asuman Aranca'nın haberine göre, 2011 yılından beri Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapan Ö.Y 2024’te Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Musul’a ataşe yardımcısı olarak atandı. Burada göreve başlayan Ö.Y, idari işlerinin yanı sıra konsolosluğun hasılat ve özel ödeneklerinin tutulduğu kasanın kontrolünden sorumlu 3 isimden biri oldu.

KASANIN ANAHTARINI GÖNDERMEDİ

Haziran 2025 ile Eylül 2025 arasında kasanın anahtarı kendisinde bulunan Ö.Y, sanal bahis bağımlılığına para yetiştiremez hale gelince konsolosluk kasasından peyderpey para almaya başladı. Bu şekilde 3 ay içerisinde konsolosluk kasasından 180 bin 134 dolar alan Ö.Y, bu paraları da sanal bahiste kaybetti. Kasadaki açığın çok büyüdüğünü fark eden Ö.Y, kasa anahtarını yanına alarak Eylül ayında izne ayrıldı ve Türkiye’ye geldi. Ö.Y izne çıkarken kasa anahtarını da yanına aldı. Sonrasında ise amirlerine anahtarı bırakmayı unuttuğunu söyledi. Ö.Y, anahtarı göndermesi istenmesine karşın, çeşitli mazeretler üreterek anahtarı da göndermedi.

KASADA 180 BİN DOLAR EKSİK ÇIKTI

Yaklaşık 1 ay sonra Ekim ayında izinden dönen Ö.Y’den kasayı açması istendi. Ancak kasa açıldığında Konsolosluk Hasılatı ve Özel Güvenlik Ödeneği kayıtlarına göre kasada bulunması gereken 190 bin 342 doların 180 bin 134 dolarının eksik olduğu ve kasada sadece 10 bin 208 dolar bulunduğu anlaşıldı. Ö.Y’nin amirleri hemen bir tutanak tutarak durumu Başkonsolos’a bildirdi. Olayın ortaya çıkması üzerine Dışişleri Bakanlığı Ö.Y, kasadan sorumlu diğer isimler ile Ö.Y’yi denetlemekle yükümlü amirleri hakkında idari soruşturma başlattı.

“KUMAR BAĞIMLISIYIM, PARAYI SANAL BAHİSTE KAYBETTİM”

Soruşturma kapsamında beyanı alınan Ö.Y, “Uzun yıllardır sanal bahis bağımlılığı olduğunu, başkonsolosluk kasasında bulunan para içerisinden yaklaşık 170 bin doları 3 ay içerisinde peyderpey alarak sanal bahiste kaybettiğini, online oynadığı için miktarın büyüklüğünü anlayamadığını, aldığı paraları iade etmeye çalışacağını” söyledi. İdari soruşturmanın ardından Bakanlık, Ö.Y hakkında Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan Başsavcılığın talimatıyla Ö.Y gözaltına alındı.

“YERİNE KOYMA UMUDUM VARDI”

İfadesinde suçlamaları kabul eden Ö.Y, idari soruşturma kapsamında Mart 2026’da devlet memurluğundan çıkarıldığını belirterek, “2025 yılı Haziran-Eylül ayları arasında konsolosluğun kasa anahtarı bendeydi. İnternet üzerinden sanal bahis bağımlılığım vardır. Bu tarihler arasında konsolosluğun kasasından 170 bin ABD Doları civarında parayı aldım. Bu parayı tek seferde almadım. Yerine koyma umudum vardı. Ancak bahiste kaybettiğim için parayı kasaya geri koyamadım. Bu aşamada kamu zararını karşılama gücüm yoktur. Ancak daha sonra ailemin sahibi olduğu arsa ve kooperatif hisselerini satarak bu zararı karşılamaya çalışacağım. Bununla ilgili tedavi görmek istiyorum. Pişmanım. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum" dedi.

Ö.Y, bu beyanının ardından çıkarıldığı mahkemece 21 Mayıs tarihinde tutuklandı. Ankara Başsavcılığı da Haziran ayında Ö.Y hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi. İddianamede, Ö.Y hakkında “zincirleme şekilde zimmet” suçunu işlediği iddiasıyla 21 yıla kadar hapis istendi. İddianame mahkemece kabul edildi. Ö.Y, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

İCRALIK OLMUŞ

Öte yandan idari soruşturma kapsamında özlük dosyası incelenen Ö.Y’nin daha önce de kumar bağımlılığı nedeniyle bir arkadaşından aldığı 5 bin Euro’luk borcu ödememesi nedeniyle icralık olduğu anlaşıldı. Disiplin soruşturması sırasında bu konunun sorulduğu Ö.Y, "İcra takibi şeklinde bir dosyada 5 bin Euro borcum oldu, sonrasında ödedim bu konu kapandı. Bu borç konusunu amirlerim o dönemde biliyordu. Bahis konusunu o zaman amirlerim öğrendi. Disiplin soruşturması geçirdim. Yazılı olarak kınama disiplin cezası aldım” dedi.

AMATEM’DE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Ö.Y disiplin soruşturması kapsamındaki beyanında ayrıca bahsederken, 2017-2018 ve 2022 yıllarında AMATEM’de kumar bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğünü de söyledi. AMATEM dışında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilgili birimine de başvurduğunu ancak burada sadece ilaç verip gönderdiklerini kaydeden Ö.Y, “Orada kaydım var ama çok bir fayda göremedim. Sonrasında da tedavim devam etti. Tedavi konusundaki psikiyatri kurul raporunu Personel Dairesi'ne ilettim. Bu durum e-nabızda da kayıtlıdır” şeklinde beyanda bulundu.