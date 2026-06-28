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Kaynak: İHA

Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen para, altın, silah ve alacak-verecek kayıtlarının yer aldığı çok sayıda belge ele geçirildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik sürdürülen planlı çalışmalar sonucunda, 16 Haziran günü saat 06.00’da 13 şüpheliye eş zamanlı baskın yapıldı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin, dernek adı altında yasa dışı kumar oynattıkları, kumarda para kaybederek maddi sıkıntıya düşen kişilere yüksek faizle borç verdikleri ve bu borçları faiziyle birlikte tahsil ettikleri belirlendi. Böylece hem kumar faaliyetlerinden hem de tefecilikten haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin POS cihazı üzerinden tefecilik yapan kişilerle irtibatlı hareket ettikleri, nakit avans çekemeyen vatandaşları bu kişilere yönlendirdikleri de ortaya çıktı.

Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 2 alacak-verecek defteri, 12 senet, 1 çek, 160 bin 900 TL, 2 bin ABD doları, bin 600 avro, başkalarına ait 4 banka kartı, 339 fişek, 2 şarjör, 1 POS cihazı, 4 tam altın, 1 gram altın ile çok sayıda alacak-verecek notu ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında 43 müşteki ile 20 şüphelinin ifadeleri alındı. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cezaevinde bulunan bir şüpheliyle birlikte toplam 6 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.