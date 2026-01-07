Türkiye'de kumar bağımlılığının boyutlarını ortaya koyan Enstitü Sosyal, kapsamlı bir araştırma raporu yayımladı. Rapora göre kumar bağımlılarının yüzde 97'sini erkekler, yüzde 3’ünü ise kadınlar oluşturuyor. Bağımlılığın en yoğun görüldüğü yaş aralığı 26–35 olarak öne çıkarken, bu grubun oranı yüzde 49,74'e ulaşıyor. Araştırma, evli bireylerde kumar bağımlılığı oranının da dikkat çekici düzeyde olduğunu ortaya koyuyor.

Oda TV’de yer alan habere göre, kumar bağımlılığından kurtulmak için Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvuranların büyük bölümünü lise ve üniversite mezunları oluşturuyor. Başvuruların yüzde 44,3'ü üniversite, yüzde 42,4'ü ise lise mezunlarından oluşurken, toplamda başvuranların yüzde 86,7'sinin en az lise düzeyinde eğitim aldığı görülüyor.

Araştırma, dijital kumarın sadece işsizlik ya da mutlak yoksullukla ilişkili olmadığını gösteriyor. Nitekim YEDAM’a başvuranların yüzde 84,5’inin aktif olarak bir mesleğe sahip olduğu kaydedildi. Başvuranların ekonomik durumları incelendiğinde yüzde 44,1’inin orta, yüzde 21,1’inin kötü, yüzde 6,9’unun ise çok kötü durumda olduğu belirtildi.

Rapora göre kumar bağımlılarının büyük çoğunluğu 100 bin TL'nin üzerinde borç yükü altında bulunuyor. Borçlanma kaynakları incelendiğinde erkek katılımcıların yüzde 52'sinin aile üyelerinden, yüzde 28'inin bankalardan, yüzde 8'inin ise akrabalardan borç aldığı görülüyor. Kadın bağımlıların bir kısmının ise tefecilere borçlanmak zorunda kaldığı belirtiliyor.