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Kaynak: Haber Merkezi

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Süper Lig yayın hakları ihalesine ilişkin açıklamada bulundu. Doğan, Yayın İhale Komisyonu üyesi olarak çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

KAPSAMLI DEĞER ANALİZİ YAPILIYOR

Süper Lig'in hak ettiği ekonomik değere ulaşmasını amaçladıklarını belirten Doğan, uluslararası alanda uzman bir danışmanlık firmasıyla kapsamlı bir değer analizi çalışması yürütüldüğünü açıkladı.

YAYIN STANDARTLARI YENİLENECEK

Yayın ve görüntü kalitesinin artırılması için çekim kriterleri, kamera özellikleri ve teknik şartların Avrupa liglerindeki uygulamalar dikkate alınarak değerlendirildiği belirtildi.

Çalışmalar sonucunda yeni yayın sözleşmesinde bulunması gereken yayın standartları ve teknik kriterlerin belirlendiğini aktaran Doğan, ihale hazırlıklarının kulüpler ve ilgili paydaşlarla koordinasyon içerisinde devam ettiğini ifade etti.

Doğan, Süper Lig yayın hakları ihalesinin öngörülen takvim doğrultusunda Türk futbolu ve kulüplerin menfaatlerine en uygun koşullarda sonuçlandırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.