Kulüpler Birliği'nde dün yapılan toplantıda kulüplerin gelirinin arıtırlmasına yönelik bazı konular tartışıldı. Bu konulardan biri de yayın gelirinin tüm kulüplere ortak dağıtılması oldu.

YAYIN GELİRİNİN ORTAK DAĞITIMINA ÜÇ BÜYÜK KULÜPTEN RET

HT Spor'un haberine göre; bu öneriyi 14 kulüp 'Evet' oyu kullanarak onaylarken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş reddetti.

SON KARARI TFF VERECEK

Kulüpler Birliği'nin başkanlığını yürüten Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan toplantıdan çıkan sonucu TFF'ye sundu.

Yayın gelirinin ortak dağıtıma ilişkin karar TFF'nin insiyatifine bırakıldı.