Kaynak: DHA

Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet (bahis şikesi) suçlamasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kapsamlı inceleme gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 2020-2026 yılları arasındaki bahis hareketleri analiz edilerek hakemler, profesyonel futbol kulüplerinde görev yapan yöneticiler ve futbolculara ait veriler değerlendirildi.

Yapılan incelemelerde, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin, görev yaptıkları dönemde kendi takımlarının karşılaşmalarına ilişkin rakip ekip lehine sonuç bahisleri, gol bahisleri ve oyuncu performansına yönelik bahis seçeneklerinde kupon oynadıklarına dair bulgular elde edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından sağlanan finansal verilerin de incelenmesi sonucunda, farklı kulüplerde görev yapan 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik operasyon, cuma günü saat 06.00'da İstanbul merkezli olarak eş zamanlı gerçekleştirildi.

KENDİ KULÜPLERİNİN MAÇLARINA BAHİS OYNADIKLARI İDDİASI

Soruşturma kapsamında, yöneticilik yaptıkları dönemde kendi takımlarının maçlarında rakip takım lehine ya da gol bahisleri oynadıkları değerlendirilen isimlerin; Adana Demirspor A.Ş.'den Ali Sancak, Adanaspor A.Ş.'den Savaş Tatil, Altay Spor Kulübü'nden Hasan Turan Güven, Altınordu Futbol Kulübü'nden Barış Orhunbilge, Balıkesirspor Kulübü'nden Kemal Aydın, Bandırmaspor Kulübü'nden Ünsal Yamaner, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nden Tolga Kırgız, Kerem Gürel ve Ahmet Akçelik, Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.'den Hüseyin Gözütok, Boluspor Kulübü'nden Murat Şabablı, Ali Şen, Halil İbrahim Yavaş ve Ali Gürsoy, Erzurumspor Futbol Kulübü'nden Avni Akdemir, Galatasaray A.Ş.'den Maruf Güneş, Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden Özgür Durşen ile Sezgin Özkan ve Karaman Futbol Kulübü'nden Ömer Çetin olduğu bildirildi.

17 KİŞİ ADLİYEYE ÇIKARILDI

Operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 17'si, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilirken, diğer iki şüpheliye ilişkin işlemlerin sürdüğü öğrenildi.