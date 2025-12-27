Trabzonspor'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sağ bek bölgesini genç ve yerli bir oyuncuyla yedeklemek isteyen Bordo Mavililer, 1.Lig ekibi Manisa FK'da forma giyen Ayberk Karapo'yu gündemine aldı.

YönetiminAyberk Karapo için transfer girişimlerine başlamasının ardından sosyal medyadan ilginç bir tepki geldi.

1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, Trabzonspor'un Ayberk Karapo hamlesini eleştirerek kendi oyuncusu Muhammet Emin Sarıkaya'yı bordo mavili kulübe önerdi.

CELİL HEKİMOĞLU: 'TRABZONSPOR ELİNİN ALTINDAKİ HAZİNEYİ GÖRMÜYOR'

Celil Hekimoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Manisa FK sağ beki Ayberk Karapo için Trabzonspor'un teklifte bulunduğunu duyuyorum. Ben bu durumu elinin altındaki hazineyi görmeme olarak yorumluyorum. Oyuncumuz Muhammet Emin Sarıkaya’nın direkt “Mustafa eskihellaç etkisi yapacağına eminim. Tabiki takdir Trabzonspor'da."