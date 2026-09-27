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Kaynak: İHA

Kültürpark’ın ev sahipliğinde gerçekleşen fuarın sekizinci gününde en büyük hareketlilik imza alanlarında yaşandı. Özellikle çocuk ve genç okurlar; Adora Yağmur, Beyza Alkoç, Emre Gül, Maral Atmaca, N.G. Kabal ve Selin Solaris gibi yakından takip ettikleri isimlerle buluşmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Bunun yanı sıra çocuk edebiyatının sevilen kalemleri Fatih Tuncay, Hanzade Servi, Mavisel Yener ve Mert Arık da minik okurlarıyla bir araya geldi.

Edebiyat dünyasının usta isimleri Behiç Ak, Başak Sayan, Bülent Emrah Parlak, Hikmet Hükümenoğlu, Polat Özlüoğlu, Tuğrul Keskin ve Zeynep Oral da okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Kitaplığı standında ise Aybala Yentürk, Fabio Tito, Mert Rüstem, Nejat Yentürk, Nihan Özdal, Onur Eryeşil ve Yağmur Alkır okurlarla buluşan isimler arasında yer aldı.

SON GÜN EDEBİYAT DOLU PROGRAMLA TAMAMLANIYOR

İZKİTAP, 27 Eylül Pazar günkü kapanış gününde de yazar, şair, gazeteci ve akademisyenleri kitapseverlerle buluşturmaya devam edecek. Fuarın son gün programında Ali Nesin, Aytül Akal, Cihat Çiçek, Hidayet Karakuş, Naim Babüroğlu, Nilüfer Açıkalın, Sinan Meydan ve Tuğrul Keskin düzenlenecek imza ve söyleşi etkinliklerinde okurlarla bir araya gelecek.

Kültürpark’ta ağırlanan İZKİTAP, saat 10.00 ile 20.00 arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Ayrıntılı etkinlik takvimine ise kitapizmir.com internet adresi üzerinden ulaşılabilecek.