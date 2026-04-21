Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2025 yılı takvimi, insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden biri olan Şanlıurfa’da başlıyor. Üçüncü kez festivale ev sahipliği yapan kent, 25 Nisan–3 Mayıs tarihleri arasında çok sayıda etkinlikle kültür ve sanatın buluşma noktası olacak.

Şanlıurfa’nın tarihi, kültürel ve arkeolojik zenginlikleriyle ülkemizin en önemli medeniyet merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa’da başlayacak festivalin müjdesini vererek şunları kaydetti:

“2021 yılında Beyoğlu’nda başlattığımız Türkiye Kültür Yolu Festivali, bugün 7 bölgede 26 şehre yayılan güçlü bir kültür hareketine dönüştü. Şimdi ise Şanlıurfa'da Kültür Yolu Festivali ile insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden birine ev sahipliği yapan bu kadim şehrin zengin mirasını kültür ve sanatla buluşturuyoruz. Şanlıurfa; konserlerden sergilere, gastronomiden atölyelere, çocuk etkinliklerinden söyleşilere ve sahne performanslarına uzanan geniş bir içerikle sanatın tüm disiplinlerine ev sahipliği yapacak. Şanlıurfa’nın güçlü kültürel dokusu ve eşsiz gastronomisi de festival süresince daha görünür hale gelecek.”

Festival kapsamında kent genelinde çok sayıda sergi sanatseverlerle buluşacak. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda yer alacak “Hane” sergisi, aile ve gelenek temasını İslam sanatlarıyla ele alırken, “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi de Osmanlı dönemine ait eserleri ziyaretçilere sunacak. Ayrıca “Yaşayan Miras: Şanlıurfa Sergisi” ve “Pastelden Tarihe” sergileri, kentin kültürel ve arkeolojik birikimini sanatla buluşturacak.

Festivalin müzik programında ise Haluk Levent, Murat Boz, Sagopa Kajmer, Alişan ve Ceylan gibi isimler sahne alacak. Ayrıca çeşitli koro konserleri, opera performansları ve geleneksel “sıra gecesi” etkinlikleri de programda yer alıyor.

Gastronomi alanında hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesi kapsamında, kentte belirlenen 33 restoran ziyaretçilere Şanlıurfa mutfağını deneyimleme imkanı sunacak. Program kapsamında şef Ömür Akkor da gastronomi etkinliklerine katkı sağlayacak.

Söyleşi ve atölye programlarında ise Şanlıurfa’nın kültürel mirası ele alınacak. “Mırra” geleneği, Harran ve Şanlıurfa Kalesi kazıları gibi konular uzmanlar tarafından değerlendirilecek. Yazar Kaan Murat Yanık da okurlarıyla bir araya gelecek.

Festival kapsamında ayrıca doğa ve spor etkinlikleri de düzenlenecek. Katılımcılar, Takoran Vadisi’nde doğa yürüyüşüne katılabilecek, bisiklet turlarına ve kano etkinliklerine dahil olabilecek.

Çocuklara yönelik etkinliklerde ise Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Arkeopark’ta kurulacak “Çocuk Köyü” ile oyun, atölye ve sahne gösterileri gerçekleştirilecek.

Festival süresince Şanlıurfa, tarihi ve kültürel zenginliğini sanatın farklı disiplinleriyle buluşturarak ziyaretçilere kapsamlı bir kültür-sanat deneyimi sunacak.