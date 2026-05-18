Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 18 Mayıs Müzeler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayarak müzeciler ve kültür emekçilerini kutladı.

Ersoy, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında Anadolu’nun binlerce yıllık kültürel mirasını koruyarak dünyaya tanıtan tüm müze çalışanlarına teşekkür etti.

Bakan Ersoy mesajında, müzelerin yalnızca geçmişi aktaran yapılar olmadığını, aynı zamanda insanlık tarihini yeniden düşündüren ve gelecekle bağ kuran yaşayan hafıza alanları olduğunu ifade etti.

Anadolu’nun kültürel zenginliğini koruyan ve uluslararası alanda tanıtılmasını sağlayan müzecilerin ve kültür çalışanlarının 18 Mayıs Müzeler Günü’nü kutladı.