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Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ



Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Atapark’ta hayata geçirilmesi planlanan Kültür ve Sanat Merkezi için düzenlenen Ulusal Mimari Proje Yarışması’nda dereceye giren projelerin sahiplerine ödülleri takdim edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yarışmaya katılan tüm mimar ve ekipleri tebrik ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından, şehrin kültür ve sanat hayatına yeni bir soluk kazandırmak amacıyla Atapark’ta hayata geçirilmesi planlanan Kültür ve Sanat Merkezi için düzenlenen Ulusal Mimari Proje Yarışması’nın kolokyumu ve ödül töreni Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü Ahmet Uzuner, Mimarlar Odası Trabzon Şube Başkanı Serbülent Vural, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cenap Sancar ve çok sayıda davetlinin katıldığı programda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

TRABZON’A KÜLTÜR MERKEZİ KAZANDIRACAĞIZ

Başkan Genç, Trabzon’un tarih, kültür ve sanat kimliğine dikkat çekerek, “Trabzon’un birçok özelliği, birçok güçlü ve merkezi yönü var. Ancak her zaman ifade ettiğim gibi, şehrimizin alametifarikası; tarih, kültür ve sanat şehri olmasıdır. Trabzon’u öne çıkaran, onu farklı kılan en önemli unsurların başında tarih, kültür ve sanat geliyor. Bu noktada fiziki mekan konusunda da üzerimize düşen sorumluluklar var. Kültürümüzün ve sanatımızın bütün disiplinlerinin eş zamanlı olarak icra edilebileceği mekanlar konusunda şehrimizin eksikliklerini gidermek durumundayız. Seçim döneminde de kıymetli hemşehrilerimize bu konuda sözler vermiştik. Biri daha büyük olmak üzere iki kültür merkezi kazandıracağımızı ifade etmiştik. Bugün bu sözlerimizi hayata geçirmek için önemli bir adım atıyoruz. Şehrimizin tarihi varlıklarının bulunduğu, çok nadide bir alanda böyle bir proje yarışması düzenlemeyi uygun gördük. İşi tekniğine bıraktık. Mimarlarımıza, plancılarımıza ve mühendislerimize emanet ettik” dedi.

TİTİZ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Başkan Genç, yarışmanın sonuçlarının Dünya Mimarlık Günü gibi anlamlı bir günde değerlendirildiğini belirterek, “Bu vesileyle yerel yönetimlere, şehirlere ve şehirlerin geleceğine çok ciddi katkılar sağlayan bütün mimarlarımızın Mimarlık Günü’nü kutluyor, kendilerine başarılar diliyorum. İnşallah yarışmamızdan şehrimiz adına güzel sonuçlar çıkacaktır. Yarışma sürecini yakından takip ettik ve işin içerisinde olduk. Hem şehrimizde hem de ülkemizin farklı illerinde görev yapan değerli jüri üyelerimizle birlikte çok titiz bir çalışma yürütüldü. Öncelikle yarışmaya gösterilen ilgiden duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. 48 proje yarışmaya katıldı. Bu gerçekten çok kıymetli bir rakam. Mimarların, mühendislerin ve meslektaşlarımızın yarışmaya göstermiş olduğu ilgi bizim açımızdan son derece değerlidir. Bu vesileyle yarışmaya ilgi göstererek katılan bütün yarışmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ortaya koydukları eserler ve verdikleri emekler için kendilerini tebrik ediyorum” diye konuştu.

HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Genç, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “İnşallah elde edilen sonuçlar uygulamaya da yansıyacak. Çünkü bu proje, bir Kültür ve Sanat Merkezi projesidir. Malumunuz, şu anda mevcut tiyatro binamız var. O alanda tiyatronun, operanın ve kültür-sanatın yaşayacağı ve yaşatılacağı önemli bir merkez oluşturmayı hedefliyoruz. Bu nedenle ortaya çıkan çalışma bizim için çok kıymetlidir. Şehrimiz adına hayırlı olmasını diliyorum. Trabzon gibi tarihi ve kültürel özellikleri son derece güçlü bir şehirde, şehrin kimliğine ve tarihine dokunacak işler yaparken çok daha titiz hareket edilmesi gerektiğine yürekten inanıyorum. İnşallah bundan sonraki adımlarımızda da teknikten, bilimden, fenden ve mimariden azami ölçüde istifade ederek şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz.”

ÖDÜLLER VERİLDİ

Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. 48 projenin katıldığı yarışmada birincilik ödülüne, ekip temsilcisi mimar Buğrahan Miraç Eser, mimar T. Didem Altun, mimar Yenal Akgün ve mimar Hikmet Gökmen tarafından hazırlanan proje layık görüldü. Projenin danışmanlığını peyzaj mimarı Nurdan Erdoğan, inşaat mühendisi Aslı Odabaşı, makine mühendisi Uğur Yılmaz, elektrik-elektronik mühendisi Cihan Onmuş ve opera sanatçısı Prof. Dr. M. Alper Kazancıoğlu üstlendi. Ekip yardımcıları ise mimar Ceren M. Şahin, mimar Gülnur Altınsoy ve mimar İlhan Özçalımlı oldu. Yarışmada ikincilik ödülünü, ekip temsilcisi yüksek mimar Fatih Yavuz, mimar Ömer Emre Şavural ve mimar Emre Yetkin’in hazırladığı proje kazandı. Projenin danışmanları inşaat mühendisi Ömür Özger, elektrik mühendisi Kemal Ovacık, makine mühendisi Melih Özöner ve peyzaj mimarı Alper Tüfekçioğlu olurken, ekipte yüksek mimar Havva Nur Şen Taşkın, mimar Pınar Ünal, iç mimar Sümeyye Nur Kırımlı, mimar Kutay Kaynak, mimar Aykan Aras ile mimarlık öğrencileri Tarık Yılmaz, Mustafa Mert Arıkan ve Bengi Su Beste Keskin yer aldı. Üçüncülük ödülüne ise ekip temsilcisi mimar Bilge Altuğ Polat, Dr. mimar Demet Dinçer ve yüksek mimar Mehmet Metin Polat’ın hazırladığı proje layık görüldü. Projenin danışmanları arasında iç mimar Bengi Altuğ, peyzaj mimarı Funda Kolluoğlu Öner, elektrik mühendisi Hüsnü Ersalıcı, Dr. inşaat mühendisi Onur Ertaş ve makine mühendisi Yılmaz Emirhan Çalışkan yer aldı. Yarışmada dereceye giren projelerin yanı sıra mansiyon ve satın alma ödülleri de verilerek başarılı çalışmalar ödüllendirildi.