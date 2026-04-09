Türkiye genelindeki müzelerde yürütülen kapsamlı çalışmalar, eserlerin özgün yapısını koruyarak geleceğe aktarılmasını amaçlıyor. Özellikle İstanbul Arkeoloji Müzeleri koleksiyonunda bulunan ahşap lahitler, restorasyon sürecine alınarak detaylı incelemelerden geçirildi.

Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı uzmanları tarafından yürütülen çalışmalarda:

Eserlerin mevcut durumu ayrıntılı şekilde belgelendi

Farklı ışık teknikleriyle bozulmalar tespit edildi

Özgün malzemeye uygun sağlamlaştırma işlemleri uygulandı

Eksik bölümlerde dolgu ve rötuş çalışmaları gerçekleştirildi

Tüm işlemlerin tamamlanmasının ardından eserler, yeni vitrinlerinde sergilenmek üzere hazır hale getirildi.

TEKSTİL ESERLERDE TİTİZ KORUMA

Restorasyon çalışmaları yalnızca arkeolojik eserlerle sınırlı kalmadı. Tekstil eserler de bilimsel yöntemlerle koruma altına alındı. Bu kapsamda:

Kocaeli Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi koleksiyonundaki halılar

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Müzesi envanterinde yer alan sancak

uzman ekipler tarafından restore edildi.

Belgeleme, temizlik ve yüzey düzleştirme işlemlerinin ardından eksik alanlar uygun malzemelerle tamamlandı. Eserler, koruma standartlarına uygun asitsiz kutularla paketlenerek yeniden sergilenmek üzere müzelere teslim edildi.

BAKAN ERSOY: “KÜLTÜREL MİRAS GELECEĞE TAŞINIYOR”

Bakan Ersoy açıklamasında, kültür varlıklarının korunmasının büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kültür varlıklarımızın korunması ve geleceğe aktarılması için restorasyon ve konservasyon çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Eserlerimizi bilimsel yöntemlerle yeniden sergilenmeye hazırlıyoruz.”

KÜLTÜREL MİRAS İÇİN GÜÇLÜ ADIMLAR

Yürütülen bu çalışmalar, Türkiye’nin zengin kültürel mirasının korunmasında kritik rol oynuyor. Uzman ekipler tarafından sürdürülen bilimsel restorasyon süreçleri sayesinde, tarihi eserler hem özgün yapısını koruyor hem de yeniden ziyaretçilerle buluşuyor.

Kültür varlıklarının geleceğe taşınması için yapılan bu titiz çalışmalar, müzecilik alanında önemli bir örnek oluşturuyor.