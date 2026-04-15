Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’deki Denver Art Museum koleksiyonunda yer alan tarihi eserin Türkiye’ye kazandırıldığını duyurdu.

Ersoy, “Müjdeli bir haberimiz daha var” ifadeleriyle başladığı açıklamasında, mermer heykel başının iadesinin sağlandığını bildirdi.

BİLİMSEL VERİLERLE TESPİT EDİLDİ

Eserin Smyrna Antik Kenti kökenli olduğunun bilimsel verilerle teyit edildiğini belirten Ersoy, 1934 tarihli raporlar ve uzman incelemeleri doğrultusunda eserin Smyrna Agora kazılarından geldiğinin ortaya konduğunu aktardı.

Paylaşımında, “Theodosius Dönemi’ne ait olduğu belirlenen eser, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmıştı” ifadelerine yer verdi.

İŞ BİRLİĞİYLE İADE SÜRECİ

Eserin iadesinde Denver Sanat Müzesi ile yürütülen iş birliğinin etkili olduğunu vurgulayan Ersoy, yapıcı diyalog sayesinde tarihi eserin yeniden Türkiye’ye kazandırıldığını ifade etti.

Bakan Ersoy, “Eserimizi evine kavuşturduk” değerlendirmesinde bulundu.

İZMİR’DE SERGİLENİYOR

Milattan sonra 5. yüzyıla tarihlenen mermer heykel başının bugün İzmir Arkeoloji Müzesi’nde sergilendiğini belirten Ersoy, sürece katkı sunan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.

Ersoy, kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini de vurguladı.