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Anadolu’nun ilk yazılı belgelerine ev sahipliği yapan Kayseri’deki Kültepe Kaniş-Karum Höyüğü’nde, 1948 yılından bu yana yürütülen kazı çalışmalarında tarihi bir eşik daha aşıldı. 78 yıldır devam eden araştırmalarda ilk kez Helenistik Dönem’e ait 2 bin yılı aşkın geçmişe sahip mozaik döşemeli bir yapı ortaya çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi ve Güney Kore Ulusal Kültürel Miras Araştırma Enstitüsü ortaklığıyla yürütülen çalışmalarda, sadece mozaikli yapı değil; aynı alanda birbirini takip eden dört ayrı Helenistik kültür tabakası da tespit edildi. Bu keşif, bugüne kadar daha çok Tunç Çağı ve Asur Ticaret Kolonileri dönemiyle anılan Kültepe’nin, daha az bilinen Helenistik evresine de ışık tutacak.

2 BİN YILLIK MİMARİ İŞÇİLİK

Kazı ekibinin incelemelerinde, antik dönemin mimari ustalığı da gözler önüne serildi. Yapının tabanı hazırlanırken önce kırma taş ve ince topraktan bir temel oluşturulduğu, üzerine ise küçük dere çakılları, seramik parçaları ve kireç karışımıyla özel bir döşeme yapıldığı belirlendi.

78 YILLIK TARİHTE BİR İLK

Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki Türk ve Güney Koreli bilim insanlarından oluşan ekibi tebrik eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, gelişmeyi "Kültepe’deki 78 yıllık kazı tarihinde bir ilk" sözleriyle duyurdu.

UNESCO Dünya Belleği Kütüğü’nde yer alan 23 bin 500’den fazla çivi yazılı tabletiyle tanınan ve bugüne kadar toplam alanının henüz yaklaşık yüzde 5’i kazılabilen Kültepe-Kaniş’te, Helenistik tabakadaki incelemelerin ardından Kaniş Krallığı’ndan Hitit Dönemi’ne uzanan alt katmanlardaki kazılara devam edilecek.