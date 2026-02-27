Kulp ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Etkili olan kar yağışı ve soğuk hava dalgası, ilçe genelinde kış manzaralarını yeniden ortaya çıkardı.

Kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi, mahalle araları, park ve yeşil alanlar ile kırsal mahalleler beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimler ve kırsal mahallelerde kar kalınlığının yer yer 10 ila 20 santimetre arasında olduğu öğrenildi.

Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karı temizleyerek güne başladı. Esnaf ise dükkanlarını açmadan önce iş yerlerinin önünde biriken karı küreklerle temizledi. İlçe merkezindeki ana caddeler ve ara sokaklarda ulaşımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı gözlemlendi. Kar yağışının oluşturduğu manzara ilçe merkezinde kartpostallık görüntüler ortaya çıkarırken, park alanları ve sokaklarda beyaz örtü hakim oldu. İlçe sakinlerinden Hasan Durman, bu yıl kış mevsiminin bereketli geçtiğini belirterek, "Ocak ayını yoğun kar yağışıyla kapatmıştık. Şubat ayı ise daha çok yağmurlu günlerle geçti. Ancak bahara adım atmaya hazırlanırken kar yağışının yeniden etkili olması bizleri şaşırttı. Bu yılın, son yılların en verimli ve yağışlı kışlarından biri olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Öte yandan ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için Kulp Belediyesi ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekipleri sabahın erken saatlerinde çalışmalara başladı. İlçe genelinde 7 farklı ekiple yürütülen kar temizleme ve yol açma çalışmalarının aralıksız şekilde devam ettiği bildirildi. Meteoroloji yetkilileri ise bölgede soğuk hava etkisinin bir süre daha sürebileceğini belirterek, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.