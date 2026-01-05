Kulp ilçesinde devam eden yoğun kar ve buzlanma koşulları, eğitim alanında yeni bir düzenleme getirdi.

Özellikle kırsal kesimlerde yolların kapanması ve buzlanmanın sürmesi nedeniyle taşımalı sistemdeki öğrenciler için bir günlük tatil ilan edildi.Kulp Kaymakamlığı'nın yaptığı incelemeler neticesinde, taşıma araçlarıyla okula giden tüm öğrenciler ile kırsal bölgelerdeki birleştirilmiş sınıflı köy okullarında, öğrenci ve servis emniyetini korumak amacıyla 6 Ocak 2026 Salı günü eğitim-öğretime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.Kaymakamlık açıklamasında, ilçe merkezinde ulaşımın sorunsuz olduğuna işaret edilerek, merkezde yaşayan ve taşımalı olmayan öğrenciler için derslerin olağan şekilde sürdürüleceği belirtildi.

Yetkililer, hava ve yol koşullarını dikkatle izlediklerini belirterek, özellikle kırsalda öğrenci güvenliğinin en üst öncelik olduğunu vurguladı.