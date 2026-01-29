Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmî bir törenle karşıladı.

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 1

Mirziyoyev’in makam aracını, Külliye önündeki caddede, Türkiye Cumhuriyeti’nin 103. kuruluş yıldönümü nedeniyle 103 süvari karşılayarak protokol kapısına kadar eşlik etti.

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 2

Erdoğan, Mirziyoyev’i külliyenin ana giriş kapısında bizzat karşıladı.

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 3

İki lider tören alanındaki yerlerini aldıktan sonra bando, Türkiye ve Özbekistan milli marşlarını icra etti.

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 4

Törende, tarihte kurulmuş 16 Türk devletini simgeleyen bayraklar ve askerler de yer aldı; 21 pare top atışı gerçekleştirildi.

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 5

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı.

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 6

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mirziyoyev, birbirlerine heyet üyelerini tanıttı.

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 7

İki lider, merdivenlerde Türk ve Özbekistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 8

Görüşmelere geçen Erdoğan ve Mirziyoyev, Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’na katılacak ve çeşitli anlaşmaların imza törenine tanıklık edecek. İkili, ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 9

Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, YÖK Başkanı Erol Özvar, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve Ankara Valisi Vasip Şahin hazır bulundu.

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 10

Erdoğan ve Mirziyoyev, ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı’na başkanlık etti.

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 11

TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİ

Türkiye-Özbekistan ilişkileri, son yıllarda hızla güçlenen ve yüksek düzeyli stratejik ortaklık seviyesinde seyreden bir ivme yakalamış durumda. İki ülke arasındaki bağlar, tarihi, kültürel ve kardeşlik temellerine dayanıyor; son dönemde ekonomik, güvenlik, eğitim ve ulaştırma alanlarında somut adımlarla pekiştiriliyor.

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 12

2025'te ikili ticaret hacmi 3 milyar doları aştı (Türkiye'den ihracat ≈1.89 milyar $, Özbekistan'dan ithalat ≈1.14 milyar $). Hedef: Kısa vadede 5 milyar $, uzun vadede 10 milyar $. Türkiye, Özbekistan'ın en büyük 4. ticari ortağı konumunda. Türk yatırımları Özbekistan'da 3. sırada (yaklaşık 2.6 milyar $).

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 13

Ocak 2026'da Türkiye-Özbekistan 4+4 Mekanizmasının birinci toplantısı (Dışişleri, İçişleri, Savunma Bakanları + İstihbarat Başkanları) Ankara'da yapıldı.

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 14

Ayrıca Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun dördüncü toplantısı ve 2026-2027 İşbirliği Programı imzalandı. Bu mekanizma, güvenlik, bağlantısallık ve bölgesel istikrarı güçlendirmeyi

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 15

Ulaştırma projelerinde yeni işbirliği adımları atıldı. Eğitimde tarihi ilk: Yurt dışındaki ilk Özbek okulunun temeli atıldı. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) çerçevesinde de entegrasyon artıyor.

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 16

Genel olarak ilişkiler, Mirziyoyev döneminden beri "yeni sayfa" açılmış ve hızla ilerliyor. İki liderin sık görüşmeleri, stratejik tamamlayıcılık ve Türk dünyasındaki jeopolitik omurga rolü vurgulanıyor. Son ziyaret, bu ivmenin en somut göstergesi oldu ve yeni anlaşmalarla daha da güçlenmesi bekleniyor.

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 17

İşte o ziyarete ilişkin fotoğraflar;

Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 18
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 19
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 20
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 21
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 22
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 23
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 24
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 25
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 26
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 27
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 28
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 29
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 30
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 31
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 32
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 33
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 34
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 35
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 36
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 37
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 38
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 39
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 40
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 41
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 42
Külliye’de kritik zirve: Erdoğan ve Mirziyoyev görüştü… Türk-Özbek ilişkilerinde yeni sayfa - Resim: 43
Kaynak: AA
