Yeniçağ Gazetesi
22 Temmuz 2026 Çarşamba
İstanbul 30°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Küllerin arasındaki mucize: Alevler tüm evi sardı ama ona dokunamadı: İçini açınca şoke oldular

Küllerin arasındaki mucize: Alevler tüm evi sardı ama ona dokunamadı: İçini açınca şoke oldular

Antalya Kepez’de müstakil evi küle çeviren yangında, küller arasından çıkan sağlam çanta itfaiyeyi hayrete düşürdü. İçinden para çıkan çanta, ekipler tarafından sevinç gözyaşlarıyla ev sahibine teslim edildi.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Küllerin arasındaki mucize: Alevler tüm evi sardı ama ona dokunamadı: İçini açınca şoke oldular - Resim: 1

Antalya’da Havva-Mehmet Mavi çiftinin yaşadığı müstakil ev, yangında kullanılamaz hale geldi. Alevlerden zarar görmeyen içinde para olan çanta, sahibi Havva Mavi'ye teslim edildi.

1 7
Küllerin arasındaki mucize: Alevler tüm evi sardı ama ona dokunamadı: İçini açınca şoke oldular - Resim: 2

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde, Havva-Mehmet Mavi çiftinin yaşadığı tek katlı evde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı.

2 7
Küllerin arasındaki mucize: Alevler tüm evi sardı ama ona dokunamadı: İçini açınca şoke oldular - Resim: 3

Yangını fark eden Mavi çifti, hızlıca evi terk etti. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada alevler, ahşap çatıya ulaşarak bir anda bütün evi kapladı. İtfaiye ekibinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.

3 7
Küllerin arasındaki mucize: Alevler tüm evi sardı ama ona dokunamadı: İçini açınca şoke oldular - Resim: 4

Havva Mavi, evdeki çantada para olduğunu söyleyerek, itfaiye erlerinden kontrol etmesini istedi. İtfaiye ekibi, yangında zarar görmeyen odada buldukları çantayı kadına teslim etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

4 7
Küllerin arasındaki mucize: Alevler tüm evi sardı ama ona dokunamadı: İçini açınca şoke oldular - Resim: 5
5 7
Küllerin arasındaki mucize: Alevler tüm evi sardı ama ona dokunamadı: İçini açınca şoke oldular - Resim: 6
6 7
Küllerin arasındaki mucize: Alevler tüm evi sardı ama ona dokunamadı: İçini açınca şoke oldular - Resim: 7
7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro