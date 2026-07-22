Küllerin arasındaki mucize: Alevler tüm evi sardı ama ona dokunamadı: İçini açınca şoke oldular

Yangını fark eden Mavi çifti, hızlıca evi terk etti. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada alevler, ahşap çatıya ulaşarak bir anda bütün evi kapladı. İtfaiye ekibinin hızlı müdahalesiyle yangın söndürüldü.