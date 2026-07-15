Yazılım devi Microsoft, Windows 11 kullanıcılarının uzun süredir tepkisini çeken ve işletim sisteminin işlevselliğini gölgeleyen reklam politikasından geri adım atıyor. Windows Insider programının Beta Kanalı'nda test edilmeye başlanan yeni arama sistemi, kullanıcı deneyimini baltalayan sponsorlu içerikleri ortadan kaldırarak performansa odaklanıyor. Kademeli olarak dağıtılmaya başlanan bu tasarım, Windows 11'in bugüne kadarki en kapsamlı ve radikal arama güncellemesi olarak dikkat çekiyor.

REKLAM BULUTU DAĞILIYOR, DOSYALAR ÖN PLANA ÇIKIYOR

Mevcut Windows 11 sürümünde, kullanıcılar görev çubuğundaki arama kutusuna tıkladıklarında geçmiş aramalarının yanı sıra Microsoft hizmetlerini, popüler uygulamaları ve çeşitli reklamları içeren kalabalık bir arayüzle karşılaşıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte bu reklam panosu görünümü tamamen ortadan kaldırılıyor. Reklamlardan boşalan geniş alan ise kullanıcının geçmiş aramalarına, sık kullandığı içeriklere ve arama detaylarına ayrılıyor.

Bununla birlikte arama sonuçlarının kategorizasyonu da baştan aşağı yenilendi. Artık aranan ögeler; uygulamalar, dosyalar, sistem ayarları ve web siteleri olarak çok daha belirgin pencereler halinde listeleniyor. Ayrıca desteklenen dosya türleri için arama ekranından çıkmadan büyük önizleme pencereleri görüntülenebiliyor ve "Birlikte Aç" gibi kritik komutlar doğrudan bu ekrandan verilebiliyor.

WEB ARAMASI DAYATMASINA SON: YEREL ÖNCELİK GELDİ

Yeni arama motorunun kullanıcıya sağladığı en büyük kolaylık ise bilgisayar içi (yerel) aramalara öncelik tanıması oldu. Eski sistemde kullanıcılar aradıkları bir uygulamanın adını yanlış yazdığında ya da nadir kullanılan bir Windows ayarını arattığında, sistem doğrudan Bing üzerinden web araması yapıyor ve kullanıcıyı internet sonuçlarına boğuyordu.

Yeni sürümde ise sistem, hatalı yazımlarda dahi öncelikle bilgisayarın kendi hafızasındaki dosya, ayar ve uygulamaları tarayarak en alakalı sonucu kullanıcının karşısına çıkarıyor. İnternet üzerinden web araması yapılması zorunlu olduğunda ise sonuçlar, ekranın üst kısmında hiçbir reklam karmaşasına yol açmadan temiz bir şekilde listeleniyor.

Şu an için test aşamasında olan ve kararlılık testleri süren yeni arama deneyiminin, tüm dünyadaki Windows 11 kullanıcılarına genel bir güncellemeyle ne zaman sunulacağı ise henüz Microsoft tarafından netleştirilmedi.