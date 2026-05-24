CHP'deki "mutlak butlan" tartışmaları sürerken yeni iddia dikkat çekti. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ile yaptığı görüşmede, olağanüstü kurultayın önünü açmak için partinin ağır topları olan 4 milletvekilinin ihraç edilmesini ya da istifasının istenmesini şart koştuğu ileri sürüldü. İddiaya göre Özgür Özel, bu talebe net bir şekilde "hayır" yanıtını verdi.

KURULTAY İÇİN "4 İSİM" ŞARTI

CHP kulislerini hareketlendiren iddialara göre, Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerçekleşen son yüz yüze görüşmede, partinin erken bir tarihte kurultaya götürülmesi masaya yatırıldı. Ancak Kılıçdaroğlu’nun, kurultay sürecinin sağlıklı yürüyebilmesi için Genel Başkan Özgür Özel’e yakınlığıyla bilinen 4 kritik ismin tasfiye edilmesini ön şart olarak sunduğu öne sürüldü.

Nefes gazetesinde yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun partiden uzaklaştırılmasını istediği o isimler şunlar:

Ali Mahir Başarır (CHP Grup Başkanvekili)

Burhanettin Bulut (CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili)

Veli Ağbaba (CHP Malatya Milletvekili)

Umut Akdoğan (CHP Ankara Milletvekili)

ÖZGÜR ÖZEL TALEBİ GERİ ÇEVİRDİ

Kılıçdaroğlu cephesinden sızan bilgilere göre, partinin erken tarihte kurultaya gidebilmesi için bu isimlerin partiden uzaklaştırılması veya istifa ettirilmesi "olmazsa olmaz" bir kriter olarak masaya kondu. Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller, Özgür Özel’in Genel Başkanlık ve Grup Başkanlığı yetkilerini kullanarak bu adımları rahatlıkla atabileceğini söyledi.

Ancak Genel Başkan Özgür Özel’in, kendi ekibinin en önemli figürleri arasında yer alan bu isimlere yönelik tasfiye talebine tamamen olumsuz yaklaştığı ve Kılıçdaroğlu’na doğrudan "hayır" yanıtını ilettiği belirtildi.

"DİSİPLİN KURULU SEVK EDİLSİN" ÇAĞRISI

'Mutlak Butlan' kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu’na sadık isimlerin, bahsi geçen 4 milletvekilinin ivedilikle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edilmesi gerektiği yönündeki baskıyı artırdığı öğrenildi. Bazı parti kaynakları, bu ihraç süreçlerinin başlatılmamasının kurultay sürecini kilitlediğini ve parti içindeki gerilimi daha da tırmandıracağını iddia ediyor. "Mutlak butlan" tartışmalarının nasıl son bulacağı kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.