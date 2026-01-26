Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, dünyada ve Türkiye'de birçok gelişmenin yaşandığı bu dönemde İletişim Başkanlığı ve dairelerinde gerçekleşen değişimlere dikkat çekti.

Yeni görevlendirmeleri tek tek sıralayan Terkoğlu "Bütün bu değişim süreci, Fahrettin Altun’dan boşalan İletişim Başkanlığı koltuğuna Burhanettin Duran’ın oturmasıyla gerçekleşti. Belli ki en kritik adım o gün atıldı" ifadelerini kullandı.

Barış Terkoğlu

Değişimlerin nedenini ve yeni yönetimin nasıl ilerleyeceğini başkanlık kaynaklarına soran Terkoğlu, "Burhanettin Duran sesini yükselten bir isim değil. Önce düşünüp sonra konuşan biri. Onu öfkeli görmemişsinizdir. Siyasi görüşü açık olmasına rağmen farklı ideolojik mahallelerle kavga etmez. Öte yandan, Türkiye gibi ülkelerde iletişim kazalarının siyasi maliyetinin yüksek olduğunu biliyor. İlk ve en büyük sınaması Suriye krizinde oldu. Bu kriz sırasında devletin iletişim stratejisindeki yön değişikliği belirgin olarak görüldü. Tartışmayı yükselterek değil, anlamsızlaştırarak bitirme stratejisi izliyor. Kurumsal yapıdaki görev değişimi kurumdaki zihni dönüşümle alakalı" yanıtını aldı.

'AKLIN BELİRLEYİCİ OLDUĞU BİR DÖNEM'

Öte yandan medyadaki gelişmelere de Terkoğlu, köşesinde şu notu düştü:

“Medyada neler oluyor” diye tartıştığımız son günlerde, kurum kaynaklarından aldığım şu yanıtı özellikle not ettim: “Kurumda, devlet adına konuşmanın ağırlığını bilen bir anlayış inşa edilmeye çalışılıyor. Devlet-medya ilişkilerinde tansiyonun değil, aklın belirleyici olduğu bir dönem bekliyoruz.”

İnsanlar kendi kaderlerini kendi eylemleriyle yaratıyor. Ancak koşulları çoğu zaman kendisi belirleyemiyor. Haliyle, koşullar değişmeden zihniyet nasıl değişecek, bunu bilmiyorum. Ancak kesin olan bir şey var ki fazlasıyla magazin konuştuğumuz bugünlerde iktidarın vitrinini ve söylemini kuran kurumlarda bir strateji değişikliği yaşanıyor.

Bir değişimin adını koymak için önce onun sonuçlarıyla karşılaşmak gerekir.

Terkoğlu'nun yazısında yer verdiği görev değişiklikleri şöyle:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak istifa etmişti. Yerine Deniz Demir geldi.

-Kriz Yönetimi Daire Başkanı Bora Bayraktar gitmiş. Yerine Kasım İleri gelmiş.

-Destek Daire Başkanı Eyüp Tok gitmiş. Yerine Mehtap Kaya gelmiş.

-Basın Daire Başkanı Oğuz Göksu gitmiş. Yerine Zeynep Zelan gelmiş.

-Strateji Daire Başkanı Abbas Ölmez gitmiş. Yerine Fatih Pekşen gelmiş.

Bütün kritik koltuklarda değişim yaşanmış. Başkan yardımcıları, marka ofisi koordinatörü, Ar-Ge koordinatörü ve süreli yayınlar koordinatörü bile bu süreçte görevinden ayrılmış. Yerlerine yeni isimler getirilmiş. Hatta alt yönetici kadrolarında bile değişiklik yapılmış.