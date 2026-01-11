Ankara kulislerinde günlerdir kabinede değişiklik yapılacağı konuşuluyor. Ancak henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine değişimine dair imzaladığı bir karar name Resmi Gazete'de yer almıyor.

Gazeteci Sedat Bozkurt, Ankara kulislerinde hareketlilik yaratan bu kabine değişimi iddialarını Kısa Dalga'daki köşesine taşıdı. Bozkurt yazısında hangi bakanların yerinin sağlam olduğunu yazdı. Bozkurt görevden alınması beklenmeyen bir bakanın kendi isteğiyle kabineden ayrılabileceğini yazdı.

'DEVREYE BÜTÇE GİRDİ'

İşte Bozkurt'un, '“Deneyimli siyasetçi' başlıklı yazısında yer alan kabine değişimi bölümü:

"Eski sistemde yani milletvekillerinin bakan olduğu dönemde her milletvekilinin bakan olma beklentisi nedeniyle bakanların değişeceği haberleri hiç eksik olmazdı. Ve bu haberler hep heyecan yaratırdı. Şimdi de sürekli bakanların değişeceği konuşuluyor ama bu hiçbir heyecan yaratmıyor.

TBMM açıldıktan sonra bakanların değişeceği ciddi bir biçimde konuşuldu. Erdoğan yoğunluğu nedeniyle ve anladığımız kadarıyla ihtiyaç da duymadığı için erteledi. Sonra devreye bütçe görüşmeleri girdi. Bütçe görüşmeleri sırasında zaten bakan değişimi olmazdı."

'SADECE O BAKAN'

"Şimdi tekrar bakan değişimi gündemde. Kimse kimlerin gidip kimlerin geleceğini bilemiyor. Ama yeni bakanların sayısal çoğunluk ihtiyacı nedeniyle parlamentodan olmayacağı kesin. Kesin olan bir başka konu da değişmeyecek isimler. Bunlar Dışişleri, Milli Savunma, Maliye, Çevre ve Şehircilik, Milli Eğitim ve Turizm. Burada sadece Turizm Bakanı kendisi isterse değişebilir.

Bakan değişiklikleri eskiden parti içi dengeleri sağlamak için yapılırdı. Artık bu denge için bakanlıkları devreye sokmaya ihtiyaç yok. Bu da Erdoğan’ın elini çok rahatlatıyor."

Tamamını okumak için tıklayın.