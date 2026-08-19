Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci İnanç Uysal, muhalefetin tamamını tek bir adayda birleştirmek yerine, farklı siyasi kümelerin ilk turda kendi adaylarıyla ayrı ayrı yarışma ve ikinci turda ortak bir isim etrafında buluşma senaryosunun Ankara kulislerinde daha yüksek sesle konuşulduğunu ifade etti.



İkinci tur hesabı: "Ortak gün" değil, "herkesin oy verebileceği aday"

Uysal yazısında kritik bir ayrım da yaptı; Aranan şey "ortak aday" değil, "herkesin oy verebileceği aday." Yazara göre bu ayrımlar, Türkiye'deki seçim performansının doğasından kaynaklanıyor. İlk ve ikinci tur seçmen refleksleri birbirinden farklı işliyor:

İlk turda seçim, kendisini siyasi olarak yakın bölgelerdeki partiye veya adaya oy veriyor.

İkinci tur ise tercih, siyasi kimlikten çok "kim kazanılabilir?" ya da "kim kazandı?" sorusuna göre şekilleniyor.

Uysal'ın vardığı sonuç ise şu: Bugünün içinde yakın durmayan, hatta yan yana gelmesi zor görünen partilerin ayrı ayrı örgütlenmesi, ikinci turda aynı seçim hesabının farklı parçalar haline gelebilir. Başka bir deyişle, ilk turdaki seçim ikinci turdaki bağlantının önünde bir engel değil — Uysal'a göre tam tersine, farklı seçmen gruplarının kendi siyasi çatısı altında ilk turda temsil edilmesi, ikinci turda daha geniş bir ortak paydanın çoğalmasını kolaylaştırabilir.

İttifak arayışında hareketlilik nereden geliyor?

Uysal, bu ikinci tur hesabının arka planında Ankara'da devam eden iki ayrı ittifak anlaşmasının bulunduğunu aktardı. Uysal'a göre henüz imzalanmış bir mutabakat yok, ancak Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi arasında ekim ayından itibaren hız kazanması beklenen bir görüşme trafiği var.



Bunun yanı sıra Zafer Partisi , milliyetçi ve merkezde konumlanan siyasi yapılarla ayrı bir hat üzerinden temaslarını sürdürüyor; bu hattın İYİ Parti ile nasıl bir zeminde buluşacağı henüz netlik kazanmamış. Uysal'a göre Anahtar Parti şimdilik bu iki hattın dışında duruyor.

Uysal, asıl mesele artık "hangi partilerin yan yana geleceği" değil, hangi siyasi partilerin hangi seçmenin piyasada taşıyabileceği - ve bu bölümde ikinci turda nasıl ortak bir paydada buluşacağı''ifadelerini kullandı.

Sonuç: Belirleyici olan ittifakın büyüklüğü değil, adayın kimliği

Uysal'ın aktardığı bilgilere göre, bugün Ankara'da kurulmaya çalışılan hiçbir yapı sandığın kesin sonucu gösterilmiyor. Ama ortaya çıkan alternatif sayılarındaki artışın arkasında net bir hesap var: İktidara karşı tek bir cephe kazanmak yerine, farklı seçmen kümelerini ilk turda ayrı ayrı yakalayıp, ikinci turda mümkün olan en geniş ortak ödemeyi oluşturmak.

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